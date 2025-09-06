logo ebc
Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying

Competição será disputada entre 6 e 14 de setembro
Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 16:54
Rio de Janeiro
Bia Haddad estreia com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália - em 15/01/2024
© Divulgação/Australian Open

A brasileira Bia Haddad Maia conheceu neste sábado (6) a sua adversária na estreia do São Paulo Open, torneio WTA 250. O primeiro desafio da número 22 do mundo na competição que será disputada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, será contra uma atleta vinda do qualificatório.

Em caso de vitória, Bia Haddad tem a possibilidade de protagonizar um confronto, na segunda rodada, com outro grande nome do tênis brasileiro da atualidade, Laura Pigossi, que pega na primeira fase a norte-americana Elizabeth Mendllik.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (5), Bia Haddad afirmou que a realização deste tipo de competição é de grande importância para o desenvolvimento do esporte no país: “Quando penso que estamos de volta com um WTA 250 no Brasil, e agora em São Paulo [a cidade onde nasci] é muito especial. Criar esse ambiente, oferecer inspiração para meninas, meninos e jovens que sonham jogar grandes torneios é essencial. Eu mesma, quando era criança, vinha ao Villa-Lobos assistir torneios e isso me marcou muito. Estar aqui hoje, podendo jogar, me faz lembrar como esses momentos inspiram”.

Outro destaque será o primeiro duelo entre brasileiras da atual edição da competição, que envolverá as paulistas Carolina Meligeni e Nauhany Silva, a Nana.

SP Open

O SP Open, que será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro, reunirá 32 jogadoras, 16 tenistas no qualifying e 16 nas duplas. A competição será realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open
brasil, itália, mundial, vôlei feminino
Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial
Brasil Esporte - programa - jornalismo esportivo - Maurício Costa e Marília Arrigoni - set/2025
Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis Bia Haddad SP Open WTA
