Bia Haddad vence confronto brasileiro nas oitavas do SP Open

Triunfo foi de 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4) sobre Laura Pigossi
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 22:42
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Beatriz Haddad Maia se deu melhor do que Laura Pigossi no duelo brasileiro desta quinta-feira (11) pelas oitavas de final do SP Open. Bia venceu a partida, disputada no Parque Villa-Lobos e que durou 1h38min, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4).

“Acho que a Laura elevou o nível nos últimos dois games e eu acabei me apressando um pouco. O jogo ficou mais emocional nessa parte final, mas isso faz parte, pois tênis nunca é perfeito. A Laura tem muito mérito ali, mas fico feliz com a forma como me concentrei, tentei focar nos meus pés, no que eu queria fazer e manter a disciplina. A torcida brasileira é sempre especial e espero representar todos da melhor forma”, declarou a atual número 27 do mundo.

Agora, nas quartas de final, Beatriz Haddad Maia medirá forças com a mexicana Renata Zarazua, que nesta quinta-feira derrotou a turca Berfu Cengiz por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).

Queda de Candiotto

Também na chave de simples, a paulista Ana Candiotto foi superada pela húngara Panna Udvardy por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3).

Brasileira nas duplas

Já na chave de duplas, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos se garantiram nas semifinais do torneio WTA 250 ao derrotarem a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2).

“Hoje foi um jogo mais direto, mais intenso, e isso favoreceu bastante o nosso estilo. Eu estava muito bem preparada e a gente conseguiu administrar bem o jogo: sacar bem, conseguir quebras importantes para abrir o placar e jogar com mais conforto. Foi uma ótima vitória e um ótimo jogo”, afirmou a brasileira.

Relacionadas
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas
São Paulo (SP), 09/09/2025 - Tenista brasileira Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Tênis: Beatriz Haddad estreia com vitória no SP Open
troféu, copa sul-americana
Conmebol anuncia mudança da sede da final da Copa Sul-Americana
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis SP Open WTA Beatriz Haddad Maia Laura Pigossi Luisa Stefani Ana Candiotto
