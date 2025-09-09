Botafogo conquista Brasileirão sub-20 de futebol feminino
O Botafogo fez história na noite desta segunda-feira (8) ao conquistar pela primeira vez na história o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol feminino. E o troféu foi garantido graças a vitória pelo placar de 1 a 0 sobre o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro. A TV Brasil transmitiu ao vivo a decisão.
𝐀𝐒 #𝐂𝐑𝐈𝐀𝐒𝐆𝐋𝐎𝐑𝐈𝐎𝐒𝐀𝐒 𝐒𝐀̃𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐀̃𝐒 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐈𝐒! 🌟🏆— Botafogo F.R. (@Botafogo) September 9, 2025
Botafogo vence o Flamengo por 1 a 0 e conquista o Brasileiro Sub-20! É o primeiro título nacional de base para o Futebol Feminino Alvinegro! Parabéns, meninas! 🤩👏🏽 #VamosCRIAS
⚽️ Rebeca pic.twitter.com/yJTUxe0t6O
E este título teve um sabor especial para as Crias Gloriosas, que na última final da competição foram goleadas pelo placar de 7 a 0 pelas Meninas da Gávea.
Na final desta segunda Botafogo e Flamengo protagonizaram um jogo emocionante, com oportunidades de lado a lado. Mas as Crias Gloriosas foram mais eficientes e marcaram o gol da vitória aos 44 do primeiro tempo, quando Rebeca acertou um chutaço da entrada da área que encobriu a goleira Bibi antes de morrer no ângulo.
Aos 33 da etapa final o Botafogo chegou a marcar novamente, quando Rhaissa aproveitou uma falha da defesa do Flamengo para dominar a bola na intermediária, invadir a área e bater na saída da goleira Bibi. Porém, o lance foi anulado pelo VAR (árbitro de vídeo), que assinalou que a atacante alvinegra dominou a bola usando o braço.