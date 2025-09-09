logo ebc
Botafogo conquista Brasileirão sub-20 de futebol feminino

TV Brasil transmitiu vitória de 1 a 0 das Crias Gloriosas sobre o Fla
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 23:15
Rio de Janeiro
O Botafogo fez história na noite desta segunda-feira (8) ao conquistar pela primeira vez na história o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol feminino. E o troféu foi garantido graças a vitória pelo placar de 1 a 0 sobre o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro. A TV Brasil transmitiu ao vivo a decisão.

E este título teve um sabor especial para as Crias Gloriosas, que na última final da competição foram goleadas pelo placar de 7 a 0 pelas Meninas da Gávea.

Na final desta segunda Botafogo e Flamengo protagonizaram um jogo emocionante, com oportunidades de lado a lado. Mas as Crias Gloriosas foram mais eficientes e marcaram o gol da vitória aos 44 do primeiro tempo, quando Rebeca acertou um chutaço da entrada da área que encobriu a goleira Bibi antes de morrer no ângulo.

Aos 33 da etapa final o Botafogo chegou a marcar novamente, quando Rhaissa aproveitou uma falha da defesa do Flamengo para dominar a bola na intermediária, invadir a área e bater na saída da goleira Bibi. Porém, o lance foi anulado pelo VAR (árbitro de vídeo), que assinalou que a atacante alvinegra dominou a bola usando o braço.

Edição:
Fábio Lisboa
botafogo, flamengo, brasileiro sub-20, futebol feminino
