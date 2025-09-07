logo ebc
BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final

Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo para definir campeão
Publicado em 07/09/2025 - 13:35
Rio de Janeiro
© Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

O primeiro capítulo da final da Série A1 do Brasileirão Feminino terminou com um empate de 2 a 2 entre Corinthians e Cruzeiro, na manhã deste domingo (7) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A TV Brasil transmitiu ao vivo, para todo o Brasil, o início da decisão da competição nacional.

Com isso, as Brabas do Timão (que buscam o sétimo troféu da competição) e as Cabulosas (que sonham com o título inédito) chegam ao segundo jogo da decisão, que será disputado em Itaquera no próximo domingo (14) a partir das 10h30 (horário de Brasília), em igualdades de condições. A TV Brasil transmite.

A partida

Quem acompanhou Cruzeiro e Corinthians testemunhou um bom jogo de futebol. Mais habituadas a partidas decisivas, as Brabas do Timão conseguiram dominar as ações nos primeiros minutos. E a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato transformou esse domínio em vantagem no placar logo aos cinco minutos de bola rolando. Após cruzamento de Jaque, Gi Fernandes bateu cruzado e contou com falha da goleira Camila para abrir o marcador.

Vendo as Cabulosas em apuros, a torcida do time mineiro passou a participar mais e empurrou o Cruzeiro para o empate aos 27 minutos. Após receber bola na ponta esquerda, Byanca Brasil cruzou para a área, onde Marília ganhou no alto da goleira Nicole para colocar a bola no fundo do gol.

Com a igualdade no marcador, a partida continuou muito disputada após o intervalo, com oportunidades sendo criadas de lado a lado. E quem mostrou mais eficiência para mudar o marcador primeiro foi o Corinthians. Aos 28 minutos a lateral Tamires cruzou na medida para Gabi Zanotti, que, dentro da área, se esticou toda para escorar e marcar um lindo gol.

No entanto, as Brabas não conseguiram administrar a vantagem até o apito final e permitiram que as Cabulosas voltassem a igualar aos 33 minutos, quando Isabela aproveitou bola lançada da defesa para o campo de ataque para acertar uma difícil cabeçada que superou a goleira Nicole.

A partir daí nenhuma das duas equipes conseguiu voltar a mexer novamente no placar e tudo ficou em aberto para o próximo domingo, em jogo que voltará a contar com transmissão da TV Brasil.

Edição:
Fábio Lisboa
