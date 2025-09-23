logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Partida será disputada a partir das 15h30 da próxima quarta-feira (24)
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 18:30
Rio de Janeiro
bahia, bragantino, copa do brasil feminina
© Letícia Martins/EC Bahia/Direitos Reservados

Bragantino e Bahia, este será o confronto que abrirá as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada, a partir das 15h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (24), no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista.

Também nesta quarta, mas a partir das 18h, será disputado o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians. A reedição das finais do Campeonato Brasileiro do ano passado e da Supercopa Feminina de 2025 terá como palco o estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba.

Os outros dois confrontos das quartas da Copa do Brasil Feminina serão disputadas na próxima quinta-feira (25). A partir das 18h, a Arena Barueri, em Barueri, recebe Palmeiras e Sport. E às 20h a bola rola no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, para Internacional e Ferroviária.

Desafio de vídeo

Uma novidade das quartas de final da Copa do Brasil Feminina será o uso experimental da tecnologia Football Video Support (FVS). Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a inovação é uma “metodologia de revisão em vídeo em que os técnicos das equipes podem pedir aos árbitros a checagem de lances”.

“A iniciativa da FIFA pelos testes com o FVS faz parte de um planejamento para avaliar a implantação desta metodologia em outras competições”, complementa a CBF.

Copa do Brasil Feminina

A Copa do Brasil Feminina retornou este ano ao calendário da modalidade. A competição organizada pela CBF foi disputada, inicialmente, entre 2007 e 2016, sendo a principal do país até 2012 - o Brasileirão surgiu na temporada seguinte. Com dois títulos, Santos e São José são os maiores vencedores.

Entre os participantes de 2025, somente Ferroviária (2014) e Corinthians (2016) tiveram o gosto de serem campeões. A conquista alvinegra se deu em parceria com o Audax, que era o dono da vaga no torneio.

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/09/2024 - TV Brasil transmite jogo decisivo entre Corinthians e São Paulo pela final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. bola - Foto: CBF/Divulgação
Copa do Brasil Feminina terá São Paulo e Corinthians nas quartas
ferroviária, futebol feminino, copa do brasil
Copa do Brasil Feminina: Internacional e Ferroviária vão às quartas
bahia, atlético-mg, futebol feminino, copa do brasil
Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Bahia Bragantino São Paulo Corinthians Copa do Brasil Feminina sport Palmeiras ferroviária internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ilustração, reumatismo
Saúde Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado
ter, 23/09/2025 - 18:40
bahia, bragantino, copa do brasil feminina
Esportes Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina
ter, 23/09/2025 - 18:30
U.S. President Donald Trump and brazilian presidente Luis Inácio Lula da Silva, addresses the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. Ricardo Stuckert/PR e Reuters/Alexander Drago/Proibida reprodução
Internacional Governo brasileiro confirma conversa de Lula e Trump
ter, 23/09/2025 - 18:25
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política PL que isenta IR até R$ 5 mil será votado na quarta, 1º de outubro
ter, 23/09/2025 - 18:10
real, moeda, dinheiro
Economia Arrecadação federal no ano supera 2024, apesar da queda em agosto
ter, 23/09/2025 - 18:05
Hugo Hoyama (técnico da seleção feminina) durante partida entre Lin Gui (Brasil) e Hitomi Sato (Japão) no Mundial de Tênis de Mesa 2019, em Budapeste, na Hungria. Local: Hungexpo, Budapeste. Data: 23.04.2019. Foto: Abelardo Mendes Jr/ rededoesporte.gov.br
Esportes Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto
ter, 23/09/2025 - 17:58
Ver mais seta para baixo