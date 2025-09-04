logo ebc
Brasil avança para semifinal do Mundial de vôlei feminino

Seleção brasileira derrota França por 3 sets a 0
Publicado em 04/09/2025 - 17:01
Rio de Janeiro
O Brasil está nas semifinais do Campeonato Mundial de vôlei feminino. A vaga veio com uma vitória sobre a França por 3 sets a 0 (parciais de 27/25, 33/31 e 25/19), nesta quinta-feira (4) em Bangkok (Tailândia). O destaque da seleção brasileira no confronto foi a ponteira Júlia Bergmann, que somou 17 acertos.

Na próxima etapa da competição a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães mede forças com a Itália. O confronto será disputado no próximo sábado (6) a partir das 9h30 (horário de Brasília).

“Nós sabemos que é muito difícil chegar numa semifinal de Campeonato Mundial. Estou muito orgulhosa da equipe, que entrou em quadra com muita agressividade. A França fez um campeonato excepcional, e no jogo não desistiu em momento algum. Mas nós mostramos a mesma resiliência e a mesma capacidade de sair dos momentos difíceis. Para o jogo contra a Itália, precisamos que nosso saque funcione bem, e que bloqueio, defesa e contra-ataques sejam com muita confiança e agressividade”, declarou a capitã Gabi, que colaborou com 13 pontos marcados.

Já Júlia Bergmann deixou claro que o Brasil chega pronto para enfrentar a Itália: “Queria primeiramente dar parabéns para o time da França, é impressionante o quanto elas evoluíram em tão pouco tempo. Estou muito feliz com a vitória, ganhamos de três a zero, mas foi muito disputado. Foram sets com parciais altas e lutamos por cada ponto. Estou muito orgulhosa por essa luta, e estamos preparadas para a semifinal contra a Itália”.

