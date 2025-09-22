Brasil chega a 12 medalhas no Mundial de Natação Paralímpica

O Brasil conquistou seis medalhas (quatro pratas e dois bronzes), nesta segunda-feira (22), no Mundial de Natação Paralímpica em Singapura. Desta forma, a delegação brasileira chegou ao total de 12 pódios (dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes) na competição, ocupando a 7ª colocação do quadro de medalhas.

A jornada de conquistas do Brasil na competição teve início com Lídia Cruz, nos 100 metros livre da classe S4 (comprometimento físico-motor). A fluminense completou a distância em 1min29s46 para ficar com o bronze. Logo depois o paulista Samuel Oliveira ficou em terceiro nos 50 metros costas da classe S5 (comprometimento físico-motor) com o tempo de 33s60.

BOM DIA COM MEDALHA EM #singapore2025!



Lídia Cruz abre o segundo dia de competições com a medalha de bronze na prova dos 100m livre S4, com o tempo de 1m29s46.



Parabéns pela sétima medalha em Mundiais, Lídia!

A primeira prata brasileira no dia foi alcançada por Thomaz Matera nos 100 metros borboleta da classe S11 (cegos), com o tempo de 1min02s39. Outro segundo lugar foi garantido pela paraense Lucilene Sousa, nos 100 metros borboleta para a classe S12 (baixa visão) com o tempo de 1min08s02.

As duas últimas pratas do Brasil desta segunda feira vieram com o paulista Gabriel Bandeira, nos 100 metros costas da classe S14 (deficiência intelectual) com o tempo de 58s37, e com a equipe do revezamento 4x50 metros livre misto 20 pontos. O time formado pelos paulistas Samuel Oliveira e Tiago Oliveira, a fluminense Lídia Cruz e a catarinense Mayara Petzold completou a prova em 2min21s09.

ONTEM ELE PROMETEU QUE VINHA MAIS...E ELE CUMPRIU!



Segunda medalha de prata para Gabriel Bandeira em #singapore2025! Dessa vez a conquista veio na prova dos 100m costas S14, com o tempo de 58s37.



BOA, BILL!

“Foi muito difícil, mas nosso time têm grandes atletas e sabíamos que iríamos dar o nosso máximo e correr atrás da medalha. Eu estava vendo a adversária se aproximando no fim da prova, mas não deixei a gente ficar para trás”, declarou Samuka.