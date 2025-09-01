logo ebc
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum

Seleção masculina ergueu taça após vitória sobre Argentina no domingo
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 13:58
Rio de Janeiro
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Após um hiato de 16 anos, a seleção brasileira masculina de basquete voltou a conquistar um título da AmeriCup, a Copa América da modalidade. A final em Manágua (Nicarágua), no na noite de domingo (31), colocou frente a frente rivais históricos:  Brasil e Argentina. O clássico foi equilibrado desde o início, e no final a  amarelinha  levou a melhor por 55 a 47. A vitória sobe os argentinos veio em clima de revanche. Há três anos, na AmeriCup em Recife (PE), a seleção chegou à final, mas ficou com o vice-campeonato, após revés para os hermanos por 75 a 73.

O título da AmeriCup  foi o quinto do Brasil em 20 edições da competição – o último havia sido em 2009. Na terceira posição ficaram os Estados Unidos que derrotaram o Canadá (90 a 85) na luta pelo bronze.  A campanha brasileira somou cinco vitórias em seis partidas – o único revés foi para os Estados Unidos no último jogo da primeira fase, quando a seleção já estava classificada às quartas.

Em noite inspirada, o armador Yago Santos foi o maior pontuador da partida, com 14 pontos (três triplos) e cinco assistências. Quem também sobressaiu em quadra foi o ala Bruno Caboclo com 11 pontos e sete rebotes.  Também marcaram Gui Deodato (nove pontos) e Vítor Benite (oito) também foram decisivos para a vitória.

“Precisamos olhar para tudo o que cada jogador fez aqui e nos orgulhar de ganhar um título. E, além disso, contra a Argentina, o que torna tudo ainda melhor — especialmente em um torneio que já havíamos perdido antes... Então, sim, temos que comemorar; todos precisam se orgulhar do que fizeram. E temos que pensar nos próximos passos, porque é isso que queremos — colocar o Brasil cada vez mais alto no topo”, projeto o armador de 26 anos, durante coletiva de imprensa após a final.

Yago também foi eleito MVP (Most Valuable Player), o melhor jogador da competição na tradução em português. Ele foi escolhido para o All Star Five (quinteto ideal) da AmeriCup junto com Caboclo. Os outros três atletas do time ideal foram o argentino Juan Fernández, o norte-americano Javonte Smart e o canadense Kyshawn George.

O técnico Aleksandar Petrovic, que retornou ao comando da seleção há um ano e quatro meses, considerou crucial para a conquista do título o poder defensivo da equipe ao longo do torneio.  

“Eu sempre disse ao time que o ataque pode vencer um único jogo, mas para ganhar o título, você tem que defender. Estou muito feliz porque fizemos isso, conseguimos mudar nossa mentalidade”, elogiou o treinador.

O próximo compromisso da seleção será o torneio classificatório (eliminatórias) para a Copa do Mundo de basquete de 2025, com previsão de início em novembro. O Brasil está no Grupo C, junto com Venezuela, Colômbia e Chile.

Histórico de jogos do Brasil na AmeriCup

23 de agosto – primeira fase – Brasil 81 x 76 Uruguai

24 de agosto – primeira fase – Brasil 84 x 66 Bahamas 

26 de agosto – primeira fase – Brasil 78 x 90 Estados Unidos 

28 de agosto – quartas de final – Brasil 94 x 82 República Dominicana

30 de agosto – semifinal – Brasil 92 x 77 Estados Unidos

31 de agosto – final – Brasil 55 x 47 Argentina

basquete Seleção Brasileira AmeriCup Título jejum Aleksandar Petrovic Yago caboclo MVP quinteto ideal All Star Five
