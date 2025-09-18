logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino

Seleção brasileira perde para a Sérvia em sua última apresentação
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 16:17
Rio de Janeiro
brasil, vôlei, mundial
© Divulgação/FIVB/Direitos Reservados

O Brasil foi desclassificado do Campeonato Mundial de vôlei masculino, que está sendo disputado em Manila (Filipinas), após a vitória, nesta quinta-feira (18), da República Tcheca sobre a China por 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 29/19 e 25/18). Após este resultado, a seleção brasileira ficou na terceira posição do Grupo H (apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição).

A confirmação da desclassificação na competição do time brasileiro veio horas após a derrota para a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/20 e 25/22). Nesta partida, o maior pontuador do Brasil foi o oposto Alan, que somou 10 pontos, nove de ataque e um de bloqueio.

Com a queda precoce na competição, a seleção brasileira cumpre a sua pior campanha na história do Campeonato Mundial, ficando na 17ª posição da classificação final.

Relacionadas
flamengo, basquete, mundial de clubes
Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota
alison dos santos, mundial de atletismo
Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo
palmeiras, libertadores, river plate
Palmeiras supera pressão e derrota River no Monumental de Núñez
Edição:
Fábio Lisboa
esportes vôlei Campeonato Mundial brasil seleção brasileira CBV Bernardinho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Alckmin diz que "Judiciário tem a última palavra" sobre anistia
qui, 18/09/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Política Base do governo na Câmara vai ao STF contra PEC da Blindagem
qui, 18/09/2025 - 16:23
brasil, vôlei, mundial
Esportes Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
qui, 18/09/2025 - 16:17
Logo da Agência Brasil
Geral Idosa morre em Mauá após tubulação da Sabesp cair em cima de sua casa
qui, 18/09/2025 - 16:07
Granja de suínos, Suinocultura, porcos,suínos
Economia Produção de carne suína e de frango terá volume recorde em 2026
qui, 18/09/2025 - 15:54
flamengo, basquete, mundial de clubes
Esportes Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota
qui, 18/09/2025 - 15:38
Ver mais seta para baixo