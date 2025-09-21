Brasil e Venezuela decidem Sul-Americano feminino sub-17 de vôlei
Brasil e Venezuela vão decidir neste domingo (21) o título da segunda edição do Campeonato Sul-Americano sub-17 de vôlei feminino, a partir das 19h30 (horário de Brasília), em Lima, capital do Peru.
A vaga brasileira para a final foi conquistada no sábado (20), com a vitória por 3 a 0 sobre as anfitriãs peruanas (25x23, 26x24, 25x15). A capitã Vic Martini foi a maior pontuadora do confronto na semifinal, com 19 acertos.
A Venezuela, única equipe que venceu o Brasil no torneio até o momento, chegou à final passando pelo Chile, por 3 x 1 (23x25, 25x19, 25x20, 25x18).
Antes mesmo da decisão, o Brasil já conquistou um dos objetivos na competição: a vaga para o Mundial de 2026, que será disputado no Chile. O outro objetivo é a conquista do título inédito. Esta é a segunda edição da competição, que estreou em 2023.
A equipe brasileira é comandada pelo técnico Marcelo Freitas, o Dentinho, que assumiu o posto no início da temporada. A seleção é formada pelas seguintes atletas: as opostas Isadora Bustamante e Victoria Gama; as levantadoras Catarina Harzbecker e Laura Dias; as ponteiras Ana Clara de Paula, Meilani Akana, Pietra Bastos e Vic Martini; as centrais Duda Lemos, Gaby Ferreira, Isadora Costa e Mikaela Santos; e as líberos Carolina Bitencourt e Nathalia Krugher.