Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China
Seleção brasileira alcançou triunfo por 3 sets a 1
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 14:10
Rio de Janeiro
O Brasil iniciou a trajetória no Campeonato Mundial de vôlei masculino com uma vitória sobre a China por 3 sets a 1 (parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), na manhã deste domingo (14) em Pasay City (Filipinas). A seleção brasileira busca o tetracampeonato nesta competição.
VITÓRIA NA ESTREIA 🇧🇷💪 pic.twitter.com/vKBK6TAfKN— Vôlei Brasil (@volei) September 14, 2025
O principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi o ponteiro Arthur Bento, que somou o total de 17 pontos (15 de ataque, um de bloqueio e um de saque).
A seleção brasileira está no Grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.
