Brasil joga bem no Maracanã e derrota Chile pelas Eliminatórias

Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols da seleção
Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 00:02
Rio de Janeiro
© Reuters/Sergio Moraes/Direitos Reservados

Na última atuação diante da torcida brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o Brasil derrotou o Chile por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (4) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto, que foi válido pela 17ª rodada da competição, foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Com os três pontos conquistados nesta quinta, a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que já entrou em campo classificada para a próxima edição do Mundial, chega à última rodada das Eliminatórias ocupando a 2ª posição da classificação com 28 pontos.

Ataque contra defesa

A seleção brasileira entrou em campo com grande favoritismo diante de um Chile que ocupa a lanterna das Eliminatórias. Diante de um adversário claramente inferior, Carlo Ancelotti armou o Brasil com um quarteto de ataque formado por Gabriel Martinelli, João Pedro, Estêvão e Raphinha. Tanto por opção tática como por característica dos jogadores, o ataque do Brasil se movimentou muito desde os primeiros minutos, o que criou muitas dificuldades para a defesa de um adversário que pouco criava.

E foi em uma trama coletiva dos atacantes brasileiros que a seleção abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque pela esquerda, o lateral Douglas Santos tabelou com João Pedro antes de tocar para Raphinha, que chutou para defesa parcial do goleiro Vigouroux. Estêvão aproveitou então a bola que sobrou para acertar uma meia bicicleta para abrir o marcador.

Apesar de tamanho domínio do Brasil, o Chile teve uma ótima oportunidade um pouco antes do intervalo, quando o zagueiro Paulo Díaz subiu com liberdade para cabecear e obrigar o goleiro Alisson a fazer grande defesa.

No início da etapa final a seleção brasileira teve o seu pior momento no confronto, oferecendo espaços para um Chile que passou a se arriscar mais no ataque. Percebendo que sua equipe começava a perder o controle da partida, o técnico Carlo Ancelotti fez duas mudanças que deram nova vida ao Brasil: a entrada de Lucas Paquetá no lugar de Gabriel Martinelli e a de Luiz Henrique na vaga de Estêvão.

E eles precisaram de apenas 40 segundos para mostrarem seu poder de decisão. Luiz Henrique fez grande jogada individual pela ponta esquerda e cruzou na cabeça de Paquetá, que escorou para o fundo do gol defendido por Vigouroux.

A partir daí os mais de 57 mil torcedores presentes no estádio do Maracanã passaram a incentivar ainda mais a seleção, que voltou a mandar no confronto e chegou ao terceiro aos 30 minutos. Luiz Henrique (que mostrou que merece mais minutos na seleção) voltou a fazer uma grande jogada individual, desta vez pela direita, e bateu forte para a bola explodir no travessão. O volante Bruno Guimarães teve apenas o trabalho de escorar para deixar o seu.

Próximo compromisso

O Brasil volta a entrar em ação na próxima terça-feira (9), quando mede forças com a Bolívia, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.

Edição:
Fábio Lisboa
brasil, chile, eliminatórias
