Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico

Ricardo Mendonça é tri nos 100m T37; país lidera quadro de medalhas
Igor Santos Carneiro – repórter de Esportes
Publicado em 28/09/2025 - 16:07
Rio de Janeiro
O segundo dia de provas no Mundial de atletismo paralímpico em Nova Déli, na Índia, foi novamente positivo para o Brasil.

Neste domingo (28), o país somou mais seis pódios, com destaque para o ouro de Ricardo Mendonça nos 100 metros classe T37, para atletas com paralisia cerebral.

Com os resultados, o país fechou o dia na liderança do quadro geral da competição, com 10 medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

O tricampeonato mundial de Ricardo Mendonça veio com o tempo de 11s16. Ele foi acompanhado por outro brasileiro no pódio: Christian Gabriel correu em 11s23 e ficou com a prata.

  • As outras medalhas do Brasil neste domingo foram:
  • Rayane Soares – prata nos 100m T13 (deficiência visual);
  • João Matos Cunha – prata nos 400m T72 (petra);
  • Kesley Teodoro – bronze nos 100m T12 (deficiência visual);
  • Edileusa dos Santos – bronze nos 400m T72 (petra).

Sobre a atleta paranaense Edileusa, inicialmente ela havia terminado na quarta colocação mas acabou subindo o pódio para o bronze, após a desclassificação da espanhola Judith Vila, por ter invadido a raia ao lado.

 

Edição:
Denise Griesinger
