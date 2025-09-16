logo ebc
Brasil volta a vencer no Mundial e se aproxima das oitavas de final

Seleção brasileira derrotou a República Tcheca por 3 sets a 0
Publicado em 16/09/2025 - 20:07
Rio de Janeiro
O Brasil somou, nesta terça-feira (16), a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Mundial de vôlei masculino. Jogando em Manila (Filipinas), a seleção brasileira venceu a República Tcheca por 3 sets a 0 (parciais de 25/11, 25/22 e 25/18). Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho se aproximou das oitavas de final da competição.

Diante da República Tcheca, o oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil, com 12 pontos (10 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

“O time se preparou muito bem, com a guarda alta depois de uma estreia tensa contra a China, que jogou muito bem. A República Tcheca tinha feito uma ótima partida contra a Sérvia, é um time bem rodado, com jogadores experientes, mas a gente tinha pouco conhecimento da equipe deles. Acho que o time foi brilhante na execução daquilo que foi planejado”, declarou o técnico Bernardinho após a vitória.

No seu último compromisso pela primeira fase da competição, a seleção brasileira mede forças com a Sérvia a partir das 23h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (17).

