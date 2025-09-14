Brasileiro: Palmeiras joga no ritmo de Vitor Roque e goleia o Inter
No o ritmo do atacante Vitor Roque, o Palmeiras goleou o Internacional por 4 a 1, neste sábado (13) no Allianz Parque, e colou no atual líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que mede forças com o Juventude no próximo domingo (14) no estádio Alfredo Jaconi.
Sabad🔛 com a 5ª vitória seguida como mandante no Campeonato Brasileiro! AVANTI! 💚🤩— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 13, 2025
🏆 Palmeiras 4x1 Internacional
⚽ Vitor Roque (3) e Lucas Evangelista pic.twitter.com/eZtyp0p0yN
Com o triunfo, o Verdão assumiu a vice-liderança da competição com 46 pontos, a apenas um do Rubro-Negro da Gávea. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira fica atenta ao Cruzeiro, que, com 44 pontos, ainda mede forças com o Bahia nesta 23ª rodada e pode reassumir a vice-liderança em caso de vitória.
Mas, independente dos resultados de Flamengo e Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras ficou muito feliz nesta 23ª rodada. E o principal responsável pelo triunfo do Verdão foi o atacante Vitor Roque, que marcou três gols, aos 3, aos 23 e aos 42 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, a equipe paulista marcou mais um com Lucas Evangelista aos 28 minutos.
O Internacional só conseguiu marcar o seu gol de honra na segunda etapa, aos 26 minutos com Carbonero.
Vitória do Timão
Na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Corinthians derrotou o Fluminense por 1 a 0 no estádio do Maracanã. Com este triunfo o Timão assumiu a 9ª colocação com 29 pontos. Já o Tricolor das Laranjeiras permanece com 28 pontos, agora na 10ª colocação.
FINAL DE JOGO NO MARACANÃ!!!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO!!!!! ⚫⚪— Corinthians (@Corinthians) September 14, 2025
Pela 23ª rodada do Brasileirão, o Coringão venceu fora de casa! 👏🏽
Fluminense 0 🆚 1 Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/saoFFACHz4
Outros resultados:
Grêmio 0 x 1 Mirassol
Fortaleza 2 x 0 Vitória