Esportes

Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

Atleta da marcha atlética ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 11:35
Rio de Janeiro
caio bonfim, marcha atlética, campeonato mundial
© Fernanda Paradizo/CBAt/Direitos Reservados

O vice-campeão olímpico Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética do 20º Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio (Japão). Na disputa, realizada na manhã do último sábado (13), o brasileiro completou o percurso em 2h28min55s e ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee (2h28min22s).

O brasileiro, de 34 anos de idade, agora tem três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada neste sábado e dois bronzes, conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e em Londres-2017.

“A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita”, declarou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV após a prova.

Caio ainda disputa a prova dos 20 km no Mundial disputado no Japão, a partir das 21h50 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19). O brasileiros Matheus Corrêa e Max Batista também estarão na prova.

Edição:
Fábio Lisboa
