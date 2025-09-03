logo ebc
CBF divulga datas e horários da decisão do Brasileiro Feminino

TV Brasil transmite final entre Cruzeiro e Corinthians
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 21:18
cruzeiro, corinthians, brasileiro feminino
© Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais das partidas da decisão da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino entre Cruzeiro e Corinthians. Os jogos decisivos contarão com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O primeiro confronto entre as Brabas do Timão e as Cabulosas será disputado a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (7) e terá como palco o estádio Independência, em Belo Horizonte.

Já a partida de volta, e derradeira, está programada para iniciar às 10h30 do dia 14 de setembro. O local ainda será definido pela equipe paulista, que é a mandante deste jogo.

