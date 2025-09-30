logo ebc
Ceará derrota São Paulo no encerramento da 25ª rodada do Brasileiro

Atacante Pedro Henrique marcou o gol da vitória de 1 a 0
Publicado em 29/09/2025 - 22:37
Rio de Janeiro
Na partida que encerrou a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará foi até o Morumbis, na noite desta segunda-feira (29), e derrotou o São Paulo pelo placar de 1 a 0, graças ao faro de gol do atacante Pedro Henrique.

Graças a este triunfo, o Vozão chegou aos 31 pontos, assumindo a 11ª colocação da classificação, e se afastado da zona de rebaixamento da competição (as quatro últimas colocações). Já o Tricolor, após o revés, permanece com 35 pontos, na 7ª posição.

O único gol do confronto saiu aos 10 minutos da etapa final. Matheus Bahia tocou para o meio da área. Alisson conseguiu cortar parcialmente e a bola sobrou para Pedro Henrique, que avançou, driblou o goleiro Rafael e bateu para o fundo do gol vazio.

