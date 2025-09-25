logo ebc
Com direito a recorde mundial, Brasil brilha no Mundial de natação

Equipe brasileira conquista mais seis medalhas nesta quarta
Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 21:54
Rio de Janeiro
revezamento 4x100 metros livre 49 pontos, mundial de natação paralímpica
© Wander Roberto/CPB/Direitos Reservados

Com direito a um recorde mundial, o Brasil conquistou, nesta quarta-feira (24), mais seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze) no Mundial de natação paralímpica que está sendo disputado em Singapura.

O grande destaque do dia foi a vitória da equipe mista de revezamento 4x100 metros livre 49 pontos (para atletas com deficiência visual). A equipe formada pela pernambucana Carol Santiago, a paraense Lucilene Sousa, o fluminense Thomaz Matera e o paulista Guilherme Batista nadou a prova em 4min23s48 para ficar com o ouro estabelecendo um novo recorde mundial. O melhor tempo anterior da prova era da Ucrânia, 4min25s78 registrados no Mundial de Manchester, em 2023.

O outro ouro brasileiro nesta quarta foi conquistado pelo mineiro Gabriel Araújo na prova dos 200 metros livre para a classe S2 (comprometimento físico-motor) com o tempo de 3min58s45. “Foi uma prova diferente de todas que eu já nadei até hoje. Mostra o que é um trabalho bem feito, um planejamento bem feito, uma boa rotina de treinos”, declarou.

Nesta quarta, o Brasil também garantiu três pratas, com o catarinense Talisson Glock nos 400 metros livre S6 (comprometimento físico-motor), com a fluminense Mariana Gesteira nos 100 metros costas da classe S9 e com a equipe do revezamento 4x100 metros livre S14 (deficiência intelectual).

Para terminar, a fluminense Lídia Cruz conquistou a medalha de bronze nos 50 metros costas da classe S4 (comprometimento físico-motor).

