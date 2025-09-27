logo ebc
Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de Natação Paralímpica

Atletas brasileiros superam desempenho dos Jogos de Paris, em 2024
Igor Santos Carneiro - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/09/2025 - 14:03
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 27/09/2025 – Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de natação paralímpica em 6º Foto: Marcello Zambrana/CPB
© Gilvan de Souza/Flamengo

O último dia de disputas do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, teve três pódios para o Brasil. Neste sábado (27), Mariana Gesteira (foto) conquistou o ouro 50 metros livres S9 (comprometimento físico-motor), Gabriel Bandeira obteve a prata nos 100m borboleta S14 (deficiência intelectual) e Mayara Petzold foi bronze nos 50m borboleta S6 (comprometimento físico-motor um pouco maior).

Com os resultados, o país encerrou a competição na sexta colocação no quadro de medalhas, com 39 pódios, sendo 13 ouros, 16 pratas e 10 bronzes. A Itália foi quem terminou em primeiro no quadro, com 18 ouros, 17 pratas e 11 bronzes (46 medalhas), seguida por Estados Unidos e China.

Medalhas

O desempenho dos nadadores brasileiros superou, em pódios e ouros, a performance registrada nos Jogos Paralímpicos de Paris, no ano passado. Naquela ocasião, o Brasil somou 26 medalhas: sete ouros, nove pratas e dez bronzes.

Agora, destaque do último dia de competições pelo Brasil, Mariana Gesteira chegou ao tricampeonato mundial nos 50m livre S9 com o tempo de 27s60. A nadadora do estado do Rio também voltou com o ouro nos 100m costas e a prata nos 100m livre.

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da classe S2 (a que possui o segundo maior comprometimento físico-motor) e Carol Santiago, da S12 (baixa visão), com três ouros cada um, foram os que mais contribuíram para a contagem de primeiros lugares do país no Mundial.

 

Edição:
Kleber Sampaio
Mundial Natação Paralímpica medalhas brasil
Ver mais seta para baixo