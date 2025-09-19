logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

Atacante fica à disposição para 2º jogo das quartas da Libertadores
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2025 - 16:51
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 18/09/2025 - Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 para cima do Estudiantes, da Argentina, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
© Gilvan de Souza/Flamengo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Com isso, o equatoriano está à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo de volta, na próxima quinta (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Aos 36 minutos do segundo tempo da partida no Rio de Janeiro, Plata dividiu uma bola com Facundo Rodríguez perto da entrada da área. Apesar de o zagueiro ter atingido o jogador rubro-negro, o árbitro Andres Rojas entendeu que a falta foi do equatoriano e deu o segundo amarelo ao atacante, expulsando-o de campo.

Nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou um vídeo analisando o lance e reconheceu o erro da arbitragem, indicando que Rodríguez chuta o pé de Plata e não o contrário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A entidade, porém, reforçou que, segundo o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), a tecnologia pode interferir somente em quatro situações revisáveis - gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade - e que o lance em questão não se enquadrava em nenhuma delas para ser corrigido no ato.

O Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem de Andres Rojas, considerando-a "um desfile de equívocos" e que a mesma foi conduzida de forma "tendenciosa".

Ainda conforme o comunicado, emitido nesta sexta, o Rubro-Negro reclamou de "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional", de um pênalti não marcado a favor que o gol do Estudiantes teria sido validado "após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco".

A vitória por 2 a 1 deixa o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. Os argentinos precisam ganhar por dois ou mais gols no tempo normal para avançarem. Se o Estudiantes vencer por um gol de saldo e igualar o placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Relacionadas
flamengo, estudiantes, libertadores
Com direito a gol relâmpago, Flamengo derrota Estudiantes no Maracanã
Edição:
Carolina Pimentel
Conmebol flamengo estudiantes Gonzalo Plata
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/08/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participam de café da manhã com jornalistas, para falar sobre medidas a serem tomadas sobre cursos de Medicina mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo MEC. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde 35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
sex, 19/09/2025 - 16:53
Rio de Janeiro (RJ), 18/09/2025 - Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 para cima do Estudiantes, da Argentina, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Esportes Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
sex, 19/09/2025 - 16:51
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde
sex, 19/09/2025 - 16:40
Olinda 13/09/2025 - MIMO Festival, em Olinda.( Edu Lobo se apresenta na Catedral da Sé de Olinda na abertura do MIMO Festival) Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação
Cultura MIMO Festival chega a São Paulo com programação gratuita
sex, 19/09/2025 - 15:44
Brasília (DF), 10/09/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da da abertura do Seminário Governança Climática e o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes: A Governança Climática que o Brasil Precisa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Marina Silva integra lista de líderes de sustentabilidade da Forbes
sex, 19/09/2025 - 15:26
Brasília (DF), 06/03/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula conversa com presidente espanhol sobre Mercosul-UE e guerra
sex, 19/09/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo