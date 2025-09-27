logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga pelo quarto título
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 27/09/2025 - 13:31
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 27/09/2025 – Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
© Gilvan de Souza/Flamengo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou neste sábado (27) as datas e horários das semifinais da Taça Libertadores da América, que envolvem dois times brasileiros: Palmeiras e Flamengo.

Ambas as equipes lutam para vencer a competição pela quarta vez e enfrentam, respectivamente, LDU, do Equador, e Racing, da Argentina.

As semifinais da principal competição de clubes na América do Sul serão abertas com o duelo entre Flamengo e Racing, no dia 22 de outubro, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, no mesmo horário, a LDU recebe o Palmeiras em Quito.

Os jogos da volta serão na semana seguinte. No dia 29, o Racing será o anfitrião diante do Flamengo, novamente às 21h30. No dia seguinte, o Palmeiras recepcionará a LDU no Allianz Parque, também às 21h30.

Tanto Palmeiras quanto Flamengo possuem três títulos da Libertadores na história e, como estão em lados opostos na chave, poderão decidir o campeonato no dia 29 de novembro em Lima, no Peru.

Caso o duelo brasileiro se confirme, seria uma reedição da final de 2021, vencida pelo Palmeiras.

Relacionadas
palmeiras, libertadores, river plate
Palmeiras volta a derrotar o River e chega à semifinal da Libertadores
flamengo, estudiantes, libertadores
Rossi brilha nos pênaltis e garante classificação do Flamengo
Edição:
Carolina Pimentel
Conmebol Libertadores Palmeiras Flamengo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/09/2025 – Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Esportes Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores
sab, 27/09/2025 - 13:31
Remédios,pílulas
Saúde Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir
sab, 27/09/2025 - 13:18
Uber
Justiça STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
sab, 27/09/2025 - 12:32
Policiais no Aeroporto de Copenhague 22/9/2025 Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS
Internacional Dinamarca diz que novos drones sobrevoaram base militar
sab, 27/09/2025 - 12:30
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
sab, 27/09/2025 - 12:06
Rio de Janeiro(RJ), 24/09/25 - O Mercado São José, em Laranjeiras. que estava fechado há 7 anos volta a funcionar como espaço para compras de hortifruti, restaurantes e música. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Rio ganha mais opções gastronômicas com mercado em Laranjeiras
sab, 27/09/2025 - 11:47
Ver mais seta para baixo