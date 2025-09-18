logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Copa do Brasil Feminina: Internacional e Ferroviária vão às quartas

Sorteio dos confrontos da próxima fase será nesta sexta-feira, na CBF
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/09/2025 - 20:36
São Paulo
ferroviária, futebol feminino, copa do brasil
© Jonatan Dutra/Ferroviária/Direitos Reservados

Os oito classificados às quartas de final da Copa do Brasil Feminina estão definidos. Nesta quinta-feira (18), Internacional e Ferroviária se juntaram a Bahia, Sport, Corinthians, Red Bull Bragantino, São Paulo e Palmeiras, que se garantiram na sequência da competição nas últimas terça-feira (16) e quarta-feira (17).

As Gurias Coloradas se classificaram ao derrotarem o Fluminense por 2 a 0 no gramado sintético do Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. As gaúchas abriram o placar aos 12 minutos da etapa inicial, com Rafa Mineira. A meia cobrou falta com perfeição, no canto direito da goleira Cláudia. No segundo tempo, a atacante Belén Aquino avançou desde a intermediária e bateu de fora da área, acertando o ângulo.

Em outro confronto desta quinta, a Ferroviária se garantiu nas quartas ao bater o Vitória por 3 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As Guerreiras Grenás fizeram o primeiro gol aos 15 minutos da etapa inicial, com Sissi completando, de cabeça, uma bola desviada pela zaga rubro-negra. Na etapa final, aos 34, a também atacante Mylena Carioca aproveitou o rebote de Kivia, no cruzamento da meia Micaelly pela esquerda, e ampliou. Nos acréscimos, Micaelly driblou a goleira baiana e fechou o placar.

Os confrontos da próxima fase e os mandos de campo serão decididos por sorteio, marcado para sexta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao contrário do torneio masculino, a Copa do Brasil feminina é disputada em jogo único. Nas oitavas, todos os mandantes se classificaram.

Como cinco dos oito times das quartas são paulistas, é certo que ao menos um dos confrontos será entre times de São Paulo. O calendário da CBF prevê que as quartas ocorram na próxima semana.

Relacionadas
bahia, atlético-mg, futebol feminino, copa do brasil
Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina
Palmeiras, América-MG, copa do brasil feminina
Quarteto paulista vai às quartas de final da Copa do Brasil Feminina
brasil, bolívia, eliminatórias
Seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da Fifa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino ferroviária internacional Copa do Brasil Fluminense vitória
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/05/2025 - Ministro da Educação, Camilo Santana durante audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política População deve cobrar Câmara sobre PEC da Blindagem, diz ministro
qui, 18/09/2025 - 21:24
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional  EUA vetam demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda em Gaza
qui, 18/09/2025 - 21:03
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
qui, 18/09/2025 - 20:55
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Economia Vendas de produtos de alumínio crescem 3%; exportações caem 11%
qui, 18/09/2025 - 20:51
ferroviária, futebol feminino, copa do brasil
Esportes Copa do Brasil Feminina: Internacional e Ferroviária vão às quartas
qui, 18/09/2025 - 20:36
Plano de saúde
Saúde Idec diz que decisão do STF vai prejudicar usuários de planos de saúde
qui, 18/09/2025 - 20:35
Ver mais seta para baixo