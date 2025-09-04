Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título

O Bahia colocou uma mão no troféu da Copa do Nordeste após derrotar o Confiança pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira (3) no Batistão, em Aracaju, no confronto de ida da decisão da competição.

🙌🏽 BROCANÇA EM ARACAJIVES!



Esquadrão goleia na 1ª Final da Copa do Nordeste: 4 a 1. Lucho, Willian José, Nestor e Rezende balançaram as redes do Confiança. Sábado é na Fonte e vale o Penta Único! #BBMP pic.twitter.com/UhJIBFS0UR — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 4, 2025

Com este resultado, o Tricolor, que busca o quinto título da Copa do Nordeste, pode até perder por dois gols de diferença no confronto de volta que fica com o troféu. Já o Dragão, que ainda sonha com a inédita conquista, precisa ao menos de um triunfo por três gols de diferença para forçar as penalidades máximas. Bahia e Confiança voltam a medir forças no próximo sábado (7), a partir das 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O jogo

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni fez uma ótima apresentação no primeiro tempo da partida, abrindo o placar cedo e dominando as ações. Logo aos três minutos Rodrigo Nestor levantou a bola na área em cobrança de escanteio e o atacante uruguaio Lucho Rodríguez bateu de primeira para marcar um belo gol.

O Tricolor continuou melhor na partida e criou várias oportunidades antes do intervalo. Em uma delas, aos 26, Lucho Rodríguez colocou a bola na área, onde o zagueiro Valdo escorregou e acabou deixando o centroavante Willian José livre para escorar de primeira para ampliar a vantagem do Bahia.

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Confiança chegou a animar a sua torcida, quando descontou com o atacante Ronald Camarão. Porém, o Bahia precisou de apenas quatro minutos para voltar a abrir uma vantagem de dois gols, quando Rodrigo Nestor cobrou falta da entrada da área, com muita categoria, para superar o goleiro Allan.

O time do técnico Rogério Ceni queria mais, e conseguiu aos 40 minutos, quando o zagueiro Rezende subiu mais que a defesa do Confiança para marcar de cabeça e dar números finais ao placar.