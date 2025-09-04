logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título

Equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (7) em Salvador
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2025 - 23:33
Rio de Janeiro
bahia, confiança, copa do nordeste
© Letícia Martins/EC Bahia/Direitos Reservados

O Bahia colocou uma mão no troféu da Copa do Nordeste após derrotar o Confiança pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira (3) no Batistão, em Aracaju, no confronto de ida da decisão da competição.

Com este resultado, o Tricolor, que busca o quinto título da Copa do Nordeste, pode até perder por dois gols de diferença no confronto de volta que fica com o troféu. Já o Dragão, que ainda sonha com a inédita conquista, precisa ao menos de um triunfo por três gols de diferença para forçar as penalidades máximas. Bahia e Confiança voltam a medir forças no próximo sábado (7), a partir das 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

 O jogo

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni fez uma ótima apresentação no primeiro tempo da partida, abrindo o placar cedo e dominando as ações. Logo aos três minutos Rodrigo Nestor levantou a bola na área em cobrança de escanteio e o atacante uruguaio Lucho Rodríguez bateu de primeira para marcar um belo gol.

O Tricolor continuou melhor na partida e criou várias oportunidades antes do intervalo. Em uma delas, aos 26, Lucho Rodríguez colocou a bola na área, onde o zagueiro Valdo escorregou e acabou deixando o centroavante Willian José livre para escorar de primeira para ampliar a vantagem do Bahia.

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Confiança chegou a animar a sua torcida, quando descontou com o atacante Ronald Camarão. Porém, o Bahia precisou de apenas quatro minutos para voltar a abrir uma vantagem de dois gols, quando Rodrigo Nestor cobrou falta da entrada da área, com muita categoria, para superar o goleiro Allan.

O time do técnico Rogério Ceni queria mais, e conseguiu aos 40 minutos, quando o zagueiro Rezende subiu mais que a defesa do Confiança para marcar de cabeça e dar números finais ao placar.

Relacionadas
Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista 3/9/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Ancelotti manterá Brasil com quatro atacantes em duelo contra o Chile
renato paiva, fortaleza, futebol
Fortaleza anuncia saída do técnico português Renato Paiva
CLOUDBREAK, FIJI - SEPTEMBER 1: Yago Dora of Brazil surfs in the practice session prior to the commencement of the Lexus WSL Finals Fiji on September 1, 2025 at Cloudbreak, Tavarua, Fiji. (Photo by Ed Sloane/World Surf League)
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Nordeste Bahia Confiança CBF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
bahia, confiança, copa do nordeste
Esportes Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título
qua, 03/09/2025 - 23:33
Sede do BRB, Banco de Brasília
Economia BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)
qua, 03/09/2025 - 22:27
Bares e restaurantes de Botafogo ficam vazios na hora do almoço, no Rio de Janeiro.
Direitos Humanos Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
qua, 03/09/2025 - 20:10
Brasília (DF), 24/06/2025 - O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional é Enio Verri, durante entrevista na Agência Brasil. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente Itaipu anuncia nova lista de contemplados em edital social e ambiental
qua, 03/09/2025 - 20:05
A person is seen walking near a funicular in Gloria street(Elevador da Gloria em Lisboa), in the neighborhood of Barrio Alto, Lisbon. (Photo by Jorge Castellanos / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.
Internacional Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos
qua, 03/09/2025 - 19:48
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP
qua, 03/09/2025 - 19:30
Ver mais seta para baixo