logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo

Francês e espanhola recebem prêmios da revista France Football
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 21:58
Rio de Janeiro
Dembele, bola de ouro
© Reuters/Benoit Tessier/Direitos Reservados

O atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG (França), conquistou nesta segunda-feira (22) a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, o prestigioso prêmio concedido pela revista France Football. Entre os brasileiros o melhor colocado foi Raphinha, do Barcelona (Espanha), que ficou na 5ª posição. Já Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), ficou na 16ª colocação.

Além de Dembelé, completam o Top 3 da premiação o atacante espanhol Yamal, do Barcelona, e o meio-campista português Vitinha, do PSG.

Bonmatí vence entre mulheres

Já o prêmio de melhor jogadora do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona (Espanha). A segunda colocada foi outra atleta da Espanha, Mariona Caldentey, do Arsenal (Inglaterra). E a terceira colocada é a inglesa Alessia Russo, do Arsenal. A brasileira melhor ranqueada na isputa foi a Rainha Marta, do Orlando Pride (Estados Unidos) que aparece na 12ª colocação.

Relacionadas
Soccer Football - Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan - Allianz Arena, Munich, Germany - May 31, 2025 Paris St Germain's Marquinhos lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the Champions League REUTERS/Kai Pfaffenbach
Volta por cima e título inédito: PSG é o novo dono do futebol europeu
Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 Chelsea's Cole Palmer celebrates scoring their first goal with Joao Pedro REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Sob a batuta de Palmer, Chelsea derrota PSG para conquistar o mundo
revezamento 4x50 metros livre, mundial de natação, paralímpico
Brasil chega a 12 medalhas no Mundial de Natação Paralímpica
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Bola de Ouro France Football Ousmane Dembélé Aitana Bonmatí Futebol Internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dembele, bola de ouro
Esportes Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo
seg, 22/09/2025 - 21:58
Nova York (NY), 22/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional "Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
seg, 22/09/2025 - 21:50
Pro-Palestinian demonstrators wave flags during a nationwide strike called by the USB union, with the slogan
Internacional Manifestantes pró-Palestina protestam na Itália; portos são bloqueados
seg, 22/09/2025 - 21:38
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump designa Antifa como uma "organização terrorista"
seg, 22/09/2025 - 21:21
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Governo eleva bloqueio de gastos para R$ 12,1 bilhões
seg, 22/09/2025 - 21:11
Brasília - 22/09/2025 -A CPMI do INSS durante depoimento do empresário, Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como
Política Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS"
seg, 22/09/2025 - 21:03
Ver mais seta para baixo