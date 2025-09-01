logo ebc
Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open

Ao lado da húngara Timea Babos, brasileira volta à quadra nesta terça
Publicado em 01/09/2025 - 19:05
Rio de Janeiro
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
A dupla da tenista brasileira Luisa Stefani com a húngara Timea Babos cravou a terceira vitória seguida e vai disputar as quartas de final do US Open, em Nova York. Nesta segunda-feira (1º), após partida acirrada de quase 2h30, elas derrotam as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. A parceria Brasil-Hungria volta a jogar nesta terça (2), em horário ainda indefinido. A dupla adversária conta com a canadense Gabriela Dabrowski - ex-parceira de Stefani, em 2021 – e a – e neozelandesa Erin Routliffe.

Stefani e Babos começaram bem e levaram o primeiro set sem sustos, mas depois cederam ao empate. A parceria chinesa chegou embalada ao confronto, pois na rodada anterior havia derrotado a dupla cabeça de chave 8, formada pela russa Alexandra Panova e a chinesa Hanyu Guo. Na terceira parcial, as chinesa ganhavam por 4 a 2, quando veio a reação da dupla Stefani e Babos. Elas emplacaram quatro games seguidos  até selar a vitória no quarto match-point.

“Estamos muito felizes com essa vaga nas quartas, as chinesas jogaram muito bem. A partida foi uma montanha-russa, perdemos o momento no segundo set, as coisas passaram a não dar tão certo, tivemos que ficar lá, nos segurar, gostei de como competimos no final em confiar uma na outra e achar uma maneira. Às vezes o tênis é achar a maneira e conseguimos. Estou orgulhosa de nós por essa vitória", comemorou Stefani, após a classificação.

Nesta temporada, Stefani e Babos conquistaram dois títulos de WTA 500: o primeiro em Linz (Áustria) e depois em Estrasburgo (França).  Atual número 24 no ranking de duplas, Stefani reencontrará nas quartas a ex-companheira Gabriela Dabrowski (8ª no ranking). Há quatro anos, elas disputavam junta as semifinais do US Open, quando Stefani lesionou o joelho direito e precisou desistir da partida. A brasileira passou por cirurgia e só retornou às quadras um ano depois.

Stefani busca um título inédito no Grand Slam nova-iorquino. Em 2023 ele voltou a chegar às semifinais, na época em parceria com a norte-americana Jennifer Brady. No ano passado, ela parou nas quartas de final.

Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) returns the ball against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
A brasileira Beatriz Haddad Maia encara a norte-americana Amanda Anisimova a partir das 21h40 desta segunda-feira (1º) por um vaga nas quartas de final da chave de simples feminina do US Open - Reuters/Eric Bolte/proibida reprodução

Bia Haddad disputa oitavas a partir das 21h40

Número 22 do mundo, a paulista Beatriz Haddad Maia entra em quadra a partir das 21h40 (horário de Brasília) contra a norte-americana Amanda Anisimova (9ª no ranking) pelas oitavas de final. Em julho, Anisimova foi vice-campeã  d outro Grand Slam, o Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). Será a quarta vez que as tenistas se enfrentam no circuito profissional, com duas vitórias da norte-americana e uma da brasileira. Se Bia Hadad avançar em Nova York, ela terá pela frente na semifinais a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo. 

Ver mais seta para baixo