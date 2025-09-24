Esportes
Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica
Competição está sendo disputada em Seul (Coreia do Sul)
Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 20:18
Rio de Janeiro
O brasileiro Eduardo Schaus conquistou, nesta quarta-feira (24), a medalha de prata na classe AU2 (atletas com comprometimento nos membros superiores) do Mundial de escalada paralímpica que está sendo disputado em Seul (Coreia do Sul).
O atleta paranaense, que é tricampeão brasileiro (2025, 2024 e 2022), subiu ao pódio após alcançar a agarra 33+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 33 e inicia o movimento para a próxima). Eduardo ficou atrás apenas do alemão Kevin Bartke (35+).
Na competição disputada em Seul desde o último sábado (20), o Brasil ainda tem chance de conquistar uma medalha com a paulista Marina Dias, campeã mundial em 2023 pela classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência).
