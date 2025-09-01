logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile

Seleção joga na próxima quinta no estádio do Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 18:48
Rio de Janeiro
Brasil, eliminatórias, treino, seleção
© Reuters/Ricardo Moraes/Direitos Reservados

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (1) na Granja Comary, em Teresópolis, a preparação para o jogo contra o Chile. O confronto, que será realizado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (4) no estádio do Maracanã, vale pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na atividade realizada nesta segunda, o técnico italiano Carlo Ancelotti não pôde contar com cinco jogadores, que ainda não se apresentaram: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli.

Além disso, Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino, que estiveram em ação no último domingo (31), não foram a campo e realizaram apenas atividades regenerativas.

Um dos jogadores a participar do treinamento foi o atacante Estêvão. Segundo o atleta do Chelsea (Inglaterra), o Brasil deve esperar dificuldades tanto diante do Chile como da Bolívia, adversária que a seleção encara na próxima semana nos 4.150 metros de altitude de El Alto: “São partidas bem difíceis. Contra o Chile, estaremos ao lado da nossa torcida no Maracanã, o que será importante para a gente. E na Bolívia tem a altitude, vamos dar o nosso máximo, claro que nunca é fácil jogar lá. Mas, se Deus quiser, tudo correrá bem”.

Independentemente do resultado, o jogo contra o Chile será especial, pois marcará a despedida da seleção brasileira do público nacional em 2025, além de ser o primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil no Maracanã.

Relacionadas
Carlo Ancelotti, segunda convocação - em 25/08/2025 - últimos dois jogos das Eliminatórias
Ancelotti investe em novos jogadores em convocação para Eliminatórias
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2025 - Jogadoras do time do Santos comemoram título após partidoa contra o time do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2 de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
Santos busca empate com Botafogo e conquista Brasileirão Feminino A2
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol eliminatórias seleção brasileira maracanã Chile Copa do Mundo Carlo Ancelotti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
cuiabano, botafogo
Esportes Nottingham Forest anuncia a contratação do lateral Cuiabano
seg, 01/09/2025 - 19:45
Unicamp
Educação Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro
seg, 01/09/2025 - 19:13
São Paulo (SP), 01/09/2025 - Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia e avança para leilão de concessão. Foto: MPA/Divulgação
Economia Leilão do Túnel Santos-Guarujá terá dois grupos estrangeiros
seg, 01/09/2025 - 19:09
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open
seg, 01/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso
seg, 01/09/2025 - 18:57
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé
seg, 01/09/2025 - 18:54
Ver mais seta para baixo