Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração

Ícone do tênis de mesa sofreu infarto agudo do miocárdio
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 17:38
Rio de Janeiro
O ex-mesatenista Hugo Hoyama anunciou, nesta terça-feira (30), que está em casa após realizar uma cirurgia no coração no dia 22 de setembro. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, Hugo sofreu um infarto agudo do miocárdio.

“Muito obrigado a todos que me enviaram mensagens, desejaram força e estiveram ao meu lado nesse período. Cada palavra fez diferença. Já estou em casa! Agradeço, primeiramente, a Deus. À minha família, que esteve comigo em todos os momentos. Vocês são a razão da minha existência”, declarou Hugo Hoyama em mensagem publicada em seu perfil nas redes sociais.

No dia 22 de setembro o ex-mesatenista foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas.

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992 (Barcelona, na Espanha) e 2021 (Tóquio, no Japão), sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

Edição:
Fábio Lisboa
