Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026

Cada um dos mascotes homenageia uma nação-sede
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 17:39
Brasília
Brasília (DF), 25/09/2025 - Trio de mascotes é revelado para a Copa do Mundo FIFA 26. Apresentando os três mascotes oficiais da Copa do Mundo FIFA 26™ — Maple™, o alce (Canadá), Zayu™, a onça (México) e Clutch™, a águia americana (EUA). Maple, o alce, Zayu, a onça-pintada, e Clutch, a águia-americana, representarão os países anfitriões Canadá, México e EUA, respectivamente. Foto: Fifa/Divulgação
© Fifa/Divulgação

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) revelou hoje (25) os três mascotes da Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada em três países (Estados Unidos, Canadá e México) e cada um dos mascotes homenageia uma nação-sede.

"Maple, o alce (Canadá), Zayu, a onça-pintada (México) e Clutch, a águia-americana (Estados Unidos) foram cuidadosamente desenvolvidos para refletir a vibrante cultura, a herança e o espírito de seus respectivos países, unindo-se para simbolizar a unidade, a diversidade e a paixão compartilhada pelo esporte", informou a federação, em nota. 

A Copa do Mundo de 2026 será a 16ª edição consecutiva a contar com um mascote, um símbolo do torneio que já teve inspirações humanas, artísticas, em animais e frutas e até etéreas ao longo da história.

Esta será a primeira vez que um Mundial vai contar com três sedes – até então, com a exceção de Japão e Coreia do Sul em 2002, todas foram disputadas em apenas um país.

Conheça cada um dos mascotes:

Maple, o alce, é um goleiro dedicado. Nasceu para viajar, passando por todas as províncias e territórios do Canadá, conectando-se com as pessoas e abraçando a rica cultura do país. Com um talento especial para fazer defesas lendárias e um coração cheio de força, Maple combina histórias sem fim com um talento inabalável.

Zayu, a onça-pintada, é um atacante engenhoso e ágil que intimida os defensores. Nasceu das selvas do sul do México e personifica a rica herança e o espírito vibrante do país. Fora de campo, Zayu abraça a cultura mexicana por meio da dança, da comida e da tradição, unindo pessoas através das fronteiras com paixão. 

Clutch, a águia-americana, é um grande meio-campista. Possui uma sede insaciável por aventura, voando pelos Estados Unidos e abraçando cada cultura e momento com curiosidade e otimismo. Destemido em campo e inspirador fora dele, Clutch lidera pela ação — mobilizando companheiros de equipe, elevando o ânimo e transformando desafios em oportunidades de ascensão. 

Edição:
Lílian Beraldo
mascote Fifa Copa do Mundo 2026 Futebol
