FIFPro pede revisão de calendário para evitar esgotamento de jogadores

As entidades de futebol precisam encontrar urgentemente uma maneira de ter calendários de competições mais equilibrados e, ao mesmo tempo, proporcionar períodos adequados de descanso e recuperação para os jogadores que estão chegando ao ponto de ruptura sem temporadas de folga adequadas, alertou o sindicato de jogadores FIFPro.

Em seu relatório de monitoramento da carga de trabalho dos jogadores para a temporada 2024-2025, a FIFPro apresentou evidências do aumento dos riscos à saúde e ao desempenho devido ao congestionamento do calendário, especialmente para os jogadores que participaram da Copa do Mundo de Clubes.

Equipes como PSG (França), Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Manchester City (Inglaterra) tiveram menos do que o mínimo recomendado de 28 dias de intervalo entre as temporadas, enquanto os finalistas PSG e Chelsea tiveram menos de duas semanas de pré-temporada (menos da metade do mínimo recomendado).

“O grande problema que temos nas discussões sobre o calendário é que as pessoas tendem a olhar para isso apenas isoladamente e por competição ou apenas por um período específico de tempo, que normalmente é de um ano”, disse Maheta Molango, presidente-executivo da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol e membro do conselho da FIFPro.

“O que esses relatórios nos permitem fazer é dar uma olhada no quadro mais amplo e ver o que acontece em temporadas consecutivas. É aí que você começa a tirar algumas conclusões interessantes”.

“Há jogadores como Cole Palmer, que foi mencionado no relatório, que, se tiver a sorte de estar em forma e for convocado para a próxima Copa do Mundo, passará três verões [do Hemisfério Norte] consecutivos sem descanso”, acrescentou Molango.

Palmer jogou pela Inglaterra, que chegou à final da Eurocopa de 2024, e pelo Chelsea, que venceu a Copa do Mundo de Clubes este ano, e espera-se que o jogador de 23 anos defenda seu país na Copa do Mundo de 2026.

Desde então, ele sofreu problemas na virilha duas vezes no início desta temporada e o relatório mostrou como a programação implacável do futebol contrasta fortemente com outros esportes importantes.

Enquanto as ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NBA (basquete profissional) e a MLB (beisebol profissional), garantem aos seus jogadores um período intertemporada de pelo menos 14 a 15 semanas se chegarem às finais, os times de futebol europeus tiveram apenas três semanas para se recuperarem, criando um efeito negativo sobre os jogadores.

“O momento da Copa do Mundo de Clubes teve um impacto extremamente negativo nos períodos de descanso e recuperação dos jogadores e também no período de retreinamento”, disse Alexander Bielefeld, diretor de política e estratégia global da FIFPro.

