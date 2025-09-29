logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

FIFPro pede revisão de calendário para evitar esgotamento de jogadores

Sindicato cita atletas que participaram da Copa do Mundo de Clubes
Rohith Nair
Publicado em 29/09/2025 - 18:34
Bengalore (Índia)
Cole Palmer após partida do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
© Reuters/Andrew Couldridge/Direitos Reservados
Reuters

As entidades de futebol precisam encontrar urgentemente uma maneira de ter calendários de competições mais equilibrados e, ao mesmo tempo, proporcionar períodos adequados de descanso e recuperação para os jogadores que estão chegando ao ponto de ruptura sem temporadas de folga adequadas, alertou o sindicato de jogadores FIFPro.

Em seu relatório de monitoramento da carga de trabalho dos jogadores para a temporada 2024-2025, a FIFPro apresentou evidências do aumento dos riscos à saúde e ao desempenho devido ao congestionamento do calendário, especialmente para os jogadores que participaram da Copa do Mundo de Clubes.

Equipes como PSG (França), Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Manchester City (Inglaterra) tiveram menos do que o mínimo recomendado de 28 dias de intervalo entre as temporadas, enquanto os finalistas PSG e Chelsea tiveram menos de duas semanas de pré-temporada (menos da metade do mínimo recomendado).

“O grande problema que temos nas discussões sobre o calendário é que as pessoas tendem a olhar para isso apenas isoladamente e por competição ou apenas por um período específico de tempo, que normalmente é de um ano”, disse Maheta Molango, presidente-executivo da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol e membro do conselho da FIFPro.

“O que esses relatórios nos permitem fazer é dar uma olhada no quadro mais amplo e ver o que acontece em temporadas consecutivas. É aí que você começa a tirar algumas conclusões interessantes”.

“Há jogadores como Cole Palmer, que foi mencionado no relatório, que, se tiver a sorte de estar em forma e for convocado para a próxima Copa do Mundo, passará três verões [do Hemisfério Norte] consecutivos sem descanso”, acrescentou Molango.

Palmer jogou pela Inglaterra, que chegou à final da Eurocopa de 2024, e pelo Chelsea, que venceu a Copa do Mundo de Clubes este ano, e espera-se que o jogador de 23 anos defenda seu país na Copa do Mundo de 2026.

Desde então, ele sofreu problemas na virilha duas vezes no início desta temporada e o relatório mostrou como a programação implacável do futebol contrasta fortemente com outros esportes importantes.

Enquanto as ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NBA (basquete profissional) e a MLB (beisebol profissional), garantem aos seus jogadores um período intertemporada de pelo menos 14 a 15 semanas se chegarem às finais, os times de futebol europeus tiveram apenas três semanas para se recuperarem, criando um efeito negativo sobre os jogadores.

“O momento da Copa do Mundo de Clubes teve um impacto extremamente negativo nos períodos de descanso e recuperação dos jogadores e também no período de retreinamento”, disse Alexander Bielefeld, diretor de política e estratégia global da FIFPro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 Chelsea's Cole Palmer celebrates scoring their first goal with Joao Pedro REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Sob a batuta de Palmer, Chelsea derrota PSG para conquistar o mundo
Thalita Simplício, mundial de atletismo paralímpico, 400 metros classe T11
Thalita Simplício é tetra mundial nos 400 metros classe T11
Brasília (DF), 27/09/2025 – Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de natação paralímpica em 6º Foto: Marcello Zambrana/CPB
Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de Natação Paralímpica
esportes futebol Copa Do Mundo de Clubes FIFPro sindicato saúde desgaste esportivo medicina esportiva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dep. Daniel Silveira (PSL - RJ)
Justiça Moraes autoriza progressão de Alexandre Silveira para regime aberto
seg, 29/09/2025 - 19:40
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
seg, 29/09/2025 - 19:29
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Internacional EUA incluem Brasil em lista de observação de tráfico de pessoas
seg, 29/09/2025 - 19:25
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
seg, 29/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 29/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de abertura da 5ª conferência nacional de políticas para as mulheres. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional
seg, 29/09/2025 - 18:45
Brasília (DF) 12/07/2024 O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne com dirigentes do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e lideranças indígenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
seg, 29/09/2025 - 18:45
Ver mais seta para baixo