Flamengo derrota Juventude para abrir vantagem na ponta do Brasileiro

Dinenno marca e São Paulo derrota o Botafogo no Morumbis
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 20:45
Rio de Janeiro
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo retomou o caminho das vitórias para abrir quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14) o triunfo foi sobre o Juventude, pelo placar de 2 a 0, em pleno estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com o triunfo fora de casa, que foi obtido com gols do meia uruguaio Arrascaeta (aos 30 minutos do primeiro tempo) e do lateral Emerson Royal (aos 41 da etapa final), o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 50 pontos, fechando a 23ª rodada da competição com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que no último sábado goleou o Internacional pelo placar de 4 a 1.

Vitória no Morumbis

Já na partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional neste domingo, o São Paulo se deu melhor que o Botafogo no estádio do Morumbis e venceu pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida saiu dos pés do atacante Dinenno logo aos seis minutos da etapa inicial.

Com a vitória dentro de casa o Tricolor paulista ganhou força na busca por um lugar no G4. Agora ocupa a 7ª colocação com 35 pontos, três a menos do que o Mirassol, o atual quarto colocado na classificação e que derrotou o Grêmio no último sábado (13). Já o Glorioso de General Severiano estacionou nos 35 pontos com o revés, na 6ª colocação.

Outros resultados:

Bragantino 1 x 1 Sport
Atlético-MG 1 x 1 Santos

Edição:
Fábio Lisboa
