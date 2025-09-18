logo ebc
Flamengo enfrenta Estudiantes pela Libertadores no Maracanã

Rádio Nacional transmite jogo a partir das 21h30 desta quinta (18)
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 18/09/2025 - 08:22
Rio de Janeiro
O Flamengo inicia a disputa por um lugar nas semifinais da Copa Libertadores da América. O clube brasileiro enfrenta o Estudiantes de La Plata (Argentina), nesta quinta-feira (18), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O confronto contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Rubro-Negro da Gávea vive grande momento. Não perde há 9 jogos, desde a derrota por 1 a 0, em 31 de julho, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, no próprio Maracanã para o Atlético-MG. De lá para cá, o Flamengo soma sete vitórias e dois empates. O último triunfo foi em Caxias do Sul-RS, por 2 a 0, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, competição liderada pelo Rubro-Negro.

“Quartas da Libertadores, depois de uma temporada incrível como estamos fazendo. Claro que é o jogo mais importante do ano”, destacou Filipe Luís sobre o confronto desta quinta-feira.

Para este confronto, o Rubro-Negro deve contar com o retorno de Bruno Henrique, mas o atacante deve começar a partida no banco. Já os recuperados Varela e Jorginho devem começar como titulares.

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Estudiantes com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Rachel Motta. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

 

Fábio Lisboa
