Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0

Em partida que teve transmissão da Rádio Nacional, o Fluminense derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cano e Lima fizeram os gols da vitória tricolor, que interrompeu uma sequência de nove jogos - sendo oito derrotas consecutivas - sem bater o rival. Com o resultado, o Flu alcançou 34 pontos, posicionando-se na metade de cima da tabela. O Botafogo estaciona no quinto lugar, com 40 pontos.

Diante de 18 mil torcedores, o Fluminense estreou o técnico argentino Luis Zubeldía, que substituiu Renato Gaúcho, que pediu demissão após a eliminação na Copa Sul-Americana para o time argentino, Lanús, na terça-feira (23). O Botafogo teve mais oportunidades de marcar na primeira etapa, como a bola no travessão em chute longo de Newton e a finalização de Vitinho cara a cara com Fábio que foi defendida pelo goleiro tricolor.

No entanto, foi o Tricolor que abriu o placar. Aos 33, após jogada bem trabalhada pelo ataque, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam na hora de afastar o perigo da área alvinegra e, na sobra, Germán Cano cabeceou para marcar. O Botafogo ainda teve outra oportunidade de empatar, mas o chute de Savarino, já dentro da área, foi desviado por Freytes quando tinha a direção do gol.

Na segunda etapa da partida, as equipes baixaram o ritmo. O Botafogo teve como melhor chance uma jogada com Cuiabano pela esquerda, com um chute cruzado que saiu à esquerda do goleiro Fábio.

Já na reta final, aos 43, após fazer o corte na defesa, o Fluminense avançou e Lima, dentro da área, ajeitou para a perna esquerda antes e bateu no gol sem chance para Léo Linck e garantir a vitória tricolor.

O Fluminense, que não vencia o Botafogo desde 2022, visita o Sport, na próxima quarta-feira (1º), no Recife. No mesmo dia, o alvinegro recebe o Bahia no Nilton Santos, rival direto na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Bahia vence o Palmeiras: 1 a 0

A briga entre Botafogo e Bahia na parte de cima da tabela esquentou ainda mais depois que o Tricolor baiano derrotou o Palmeiras, por 1 a 0, na tarde deste domingo (28), na Fonte Nova, em Salvador.

O gol da vitória foi marcado por Ademir, aos 33 minutos da segunda etapa. O atacante foi lançado pelo goleiro Ronaldo, avançou pela direita, cortou a marcação de Jefté e finalizou por cima do goleiro Weverton, marcando um belo gol.

Com o resultado, o Bahia igualou os 40 pontos do Botafogo na tabela, mas fica atrás por ter um saldo de gols menor. No entanto, o Tricolor realizou uma partida a menos do que a equipe carioca.

Já o Palmeiras repetiu o roteiro do Cruzeiro e falhou em colocar pressão no líder Flamengo. O Verdão segue com 49 pontos, atrás da Raposa, que tem 50 e do Rubro-Negro, que iniciou a rodada com 51.

Na manhã deste domingo, o Grêmio recebeu o Vitória em Porto Alegre e encerrou um jejum de dois meses sem vencer em sua própria casa. André Henrique abriu o placar para o time gaúcho no fim da primeira etapa partida.

Logo no começo do segundo tempo, Aitor igualou para o Leão, mas Amuzu e Aravena garantiram o triunfo do time gaúcho. O Grêmio soma 32 pontos, no meio da tabela, enquanto o Vitória segue no Z-4, com 22 pontos, na décima oitava posição.