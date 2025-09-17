Fluminense sai em desvantagem diante do Lanús na Copa Sul-Americana
O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Lanús (Argentina), na noite desta terça-feira (16) no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul Americana.
⚽ Vitória argentina!— CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 17, 2025
➡️ Nos últimos minutos do jogo, 🇦🇷 @clublanus conseguiu o triunfo diante do @FluminenseFC 🇧🇷 por 1-0.
🏆 Quartas de Final | CONMEBOL #Sudamericana ⭐️ pic.twitter.com/VYn7XjYQfx
Após este resultado, o Tricolor das Laranjeiras é obrigado a vencer na partida de volta, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (23) no estádio do Maracanã, para continuar vivo na competição. Para avançar ao final do tempo regulamentar, o time do técnico Renato Gaúcho terá que triunfar por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória pela diferença mínima, a vaga será definida na disputa das penalidades máximas.
Nesta terça, o Fluminense fez uma partida de controle na maior parte do tempo. Criou boas oportunidades, mas, já aos 44 minutos da etapa final, o Lanús conseguiu puxar um rápido contra-ataque que encontrou a defesa tricolor desarrumada. Com isso, Marcelino Moreno conseguiu receber a bola com liberdade na área para finalizar e superar o goleiro Fábio.