Fortaleza anuncia saída do técnico português Renato Paiva

Leão do Pici está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 23:02
Rio de Janeiro
© Mateus Lotif/Fortaleza EC/Direitos Reservados

O Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva. O anúncio da saída do português do comando do Leão do Pici foi realizado na noite desta terça-feira (2), dois dias após a derrota de 2 a 1 para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

“O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe. Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o clube. O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão”, afirmou a equipe nordestina em nota.

O técnico português dirigiu o Fortaleza em dez partidas, com apenas uma vitória. Como resultado, o Leão do Pici foi desclassificado da Copa Libertadores e ocupa a zona do rebaixamento do Brasileiro (a 19ª posição), com apenas 15 pontos em 21 partidas disputadas.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Renato Paiva técnico Fortaleza campeonato brasileiro
