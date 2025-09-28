logo ebc
Ginastas brasileiros encerram competição na Hungria com cinco pódios

Domingo trouxe 4 medalhas que se somaram ao bronze de Ana Luiza Lima
Igor Santos Carneiro – repórter de Esportes
Publicado em 28/09/2025 - 17:48
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 28/09/2025 – Ginastas brasileiros encerram competição na Hungria com cinco pódios. Foto: CBG/Divulgação
© CBG/Divulgação

O fim de semana na cidade de Szombathely, na Hungria, foi produtivo para a ginástica artística brasileira. A etapa local da World Challenge Cup terminou neste domingo (28) com cinco medalhas para o Brasil, sendo quatro conquistadas hoje.

A competição faz parte da preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado a partir de 19 de outubro na Indonésia.

O melhor resultado do país na etapa de Szombathely veio com Flávia Saraiva. Neste domingo, ela levou o ouro na trave de equilíbrio com a nota 13.800.

Também neste domingo, o Brasil conseguiu uma dobradinha de Júlias na prova do solo. Júlia Soares somou 12.550 e ficou com a prata. Já Júlia Coutinho, de apenas 15 anos de idade, fez 12.250 e ficou com o bronze.

Fechando o domingo, Caio Souza conquistou a prata nas barras paralelas com a nota 14.150.

Na véspera, Ana Luiza Lima levou o bronze nas barras assimétricas, abrindo a contagem de medalhas do Brasil na Hungria. Foi o primeiro pódio da ginasta de 20 anos em competições internacionais.

Edição:
Denise Griesinger
esportes Ginástica Artística World Challenge Cup
