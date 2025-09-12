logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Portaria cria comitê para organizar Copa do Mundo feminina de 2027

Coordenação ficará a cargo do Ministério do Esporte
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 17:28
Brasília
São Paulo - 04/07/2025 - TV Brasil exibe o confronto Cruzeiro (BRA) x Banfield (ARG) pela competição amistosa Vitória Cup. Foto Tânia Rêgo/ Agência Brasil
© Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O governo brasileiro criou um comitê que ficará responsável por organizar a Copa do Mundo Feminina de 2027, torneio que terá o país como sede. A medida está prevista em portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12).

Além de estabelecer uma estrutura de governança interministerial para “assegurar o alinhamento e a cooperação entre os diversos órgãos da administração pública federal envolvidos na organização do evento”, a portaria prevê a possibilidade de formação de câmaras temáticas temporárias, para tratar de assuntos específicos relacionados às atividades preparatórias.

A coordenação do Comitê Gestor da Copa do Mundo de Futebol Feminino Fifa 2027 (CGCOPA 2027) e o Grupo Executivo da Copa (Gecopa 2027) ficará a cargo do Ministério do Esporte. A pasta ficará responsável também pela Secretaria Executiva, tanto do comitê como do grupo executivo, de forma a assegurar maior articulação entre os órgãos e o acompanhamento sistemático das ações.

“Com a liderança do Ministério do Esporte, o CGCOPA reunirá 23 órgãos da administração pública federal, entre eles a Advocacia-Geral da União, os ministérios da Fazenda, Saúde, Educação, Transportes, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres, Turismo, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, informou o Ministério do Esporte.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com a portaria, as reuniões do comitê ocorrerão de forma ordinária a cada seis meses, podendo ser convocadas de forma extraordinária pelo coordenador.

“Poderão ainda ser criadas câmaras temáticas temporárias para tratar de temas técnicos específicos, como segurança, infraestrutura, mobilidade, comunicação e turismo”, detalhou o ministério.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe atletas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, no Palácio do Planalto. A equipe foi campeã da Copa América Feminina 2025. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Lula diz que enviará projeto de lei para incentivar futebol feminino
Marta em partida do Brasil nos Jogos Olímpicos 28/07/2024 REUTERS/Benoit Tessier
Será um marco para o futebol feminino, diz Marta sobre Copa no Brasil
troféu, copa do mundo de futebol feminino, Rio de Janeiro, taça
Fifa confirma datas e divisão de vagas do Mundial Feminino no Brasil
Edição:
Juliana Andrade
Copa do Mundo Feminina de 2027 Futebol Feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/09/2025 - Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
sex, 12/09/2025 - 18:29
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Educação Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas
sex, 12/09/2025 - 18:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 18:09
idólar, dinheiro
Economia Dólar cai para R$ 5,35 no Brasil, menor valor em 15 meses
sex, 12/09/2025 - 18:08
São Luís (MA), 11/09/2025 - Abertura da Caravana Federativa do Maranhão. Foto: Roneymar Alves/INSS
Geral Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
sex, 12/09/2025 - 18:06
O novo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia de posse no palácio do Planalto
Justiça Trama golpista: STM diz que perda de patentes depende de ação do MP
sex, 12/09/2025 - 18:04
Ver mais seta para baixo