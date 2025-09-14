logo ebc
Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

Brasileiro foi superado na final pelo chinês Wang Chuqin
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 11:07
Rio de Janeiro
calderano, tênis de mesa
O brasileiro Hugo Calderano ficou com a prata no WTT Champions Macau, na manhã deste domingo (14) em Macau, ao ser derrotado na decisão da competição pelo chinês Wang Chuqin, atual vice-líder do ranking mundial, por 4 sets a 0 (parciais de 11/9, 11/7, 11/9 e 11/4).

Apesar do revés na decisão da competição, o mesa-tenista brasileiro melhorará a sua posição no ranking mundial da modalidade, assumindo a terceira posição, e deve garantir uma vaga para a disputa do WTT Finals, que será disputado em Hong Kong entre os dias 10 e 14 de dezembro.

O próximo compromisso de Hugo Calderano é o China Smash, entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, que contará com a participação dos brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, no main draw (chave principal), e Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, no qualifying (qualificatório).

