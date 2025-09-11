logo ebc
Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira

Evento reúne atletas de até 17 anos de idade em Brasília
Agência Brasil
Publicado em 10/09/2025 - 23:02
Rio de Janeiro
2025.09.10 - Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 - Museu Nacional da República - Acendimento da Pira. Embaixadores dos Jogos da Juventude. Foto: Abelardo Mendes Jr/COB @abelardomendesjr
© Abelardo Mendes Jr/COB/Direitos Reservados

A edição 2025 dos Jogos da Juventude (o maior evento multiesportivo do país voltado para jovens atletas de até 17 anos) foi inaugurada oficialmente com o revezamento da tocha e o acendimento da pira na noite desta quarta-feira (10) em Brasília.

Após a tocha cumprir um percurso que começou no topo do Museu Nacional, a chama dos Jogos da Juventude foi levada à pira da competição, que está instalada em um dos cenários mais emblemáticos de Brasília, entre o Museu Nacional e a Catedral Metropolitana, dois ícones projetados por Oscar Niemeyer.

A responsável por iniciar o revezamento foi a velocista e medalhista olímpica Rosângela Santos, que compartilhou a emoção de viver este momento: “Foi um momento muito especial. Embora estejamos acostumados com grandes arenas e competições lotadas, carregar a tocha traz uma responsabilidade enorme. O nervosismo e a ansiedade tomaram conta, mas foi gratificante dividir esse momento com pessoas que sempre admirei. Hoje, meu papel é inspirar novas gerações e mostrar que todos nós somos capazes”.

Já a tarefa de acender a pira coube a outro grande nome do esporte brasileiro, o levantador Bruninho Rezende: “Acender a pira é algo muito especial, principalmente para quem cresceu assistindo aos Jogos Olímpicos e sonhando em viver esse momento. Relembrei toda a minha trajetória e me sinto honrado em, depois de cinco Olimpíadas, poder ser uma referência para essa garotada. Esse momento representa um legado que nós, do esporte, temos a possibilidade de deixar para esses jovens que sonham. Porque comigo foi possível, e eles também podem sonhar”.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes jogos da juventude Brasília COB Bruninho Rezende Rosângela Santos
