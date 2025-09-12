logo ebc
Kaio Jorge brilha e Cruzeiro derrota Atlético-MG na Copa do Brasil

Vasco supera Botafogo nos pênaltis e chega à semifinal
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 23:47
Rio de Janeiro
Cruzeiro, Atlético-MG, copa do brasil
© Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Direitos Reservados

O Cruzeiro contou com o brilho do atacante Kaio Jorge para derrotar o Atlético-MG pelo placar de 2 a 0, na noite desta quinta-feira (11) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na próxima etapa da competição nacional, a Raposa medirá forças com o Corinthians, que superou o Athletico-PR nas quartas de final.

Em situação muito confortável após triunfar na partida de ida com o Galo pelo placar de 2 a 0, o time do técnico português Leonardo Jardim não demorou a abrir o marcador no Mineirão. Logo aos quatro minutos o atacante Kaio Jorge deu mais uma prova de que vive um momento especial na carreira ao aproveitar uma bola que sobrou na pequena área, após cabeçada de Fabrício Bruno, para apenas empurrar para o fundo do gol.

A partir daí a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli se lançou ao ataque, mas não conseguiu transformar as oportunidades criadas em gols. Já o Cruzeiro voltou a contar com o faro de gol de Kaio Jorge para ampliar sua vantagem logo aos dois minutos da etapa final. A partir daí coube à Raposa mostrar maturidade para segurar a vantagem, e a classificação, até o apito final.

Vasco fica com a vaga

Já no clássico carioca, que foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, o Vasco derrotou o Botafogo por 5 a 4 na disputa de pênaltis, em pleno estádio Nilton Santos, para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil, onde protagonizará outro confronto regional, agora contra o Fluminense.

A vaga teve que ser definida nas penalidades máximas porque no tempo regulamentar as equipes voltaram a empatar pelo placar de 1 a 1, graças a gols de Nuno Moreira, aos 20 minutos do primeiro tempo, e de Alex Telles, aos 43 da etapa inicial.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Brasil
