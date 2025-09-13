logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Luisa Stefani e Timea Babos conquistam título de duplas no SP Open

Rakotomanga Rajaonah e Janice Tjen fazem final de simples no domingo
Agência Brasil
Publicado em 13/09/2025 - 18:59
Rio de Janeiro
Luisa Stefani, Timea Babos, SP Open, tênis
© Fotojump/SP Open/Direitos Reservados

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 10/4), na tarde deste sábado (13) no Parque Villa-Lobos, para conquistarem o título de duplas do SP Open (o WTA 250 da maior cidade das Américas).

Esta é a primeira vez desde 1986 que uma brasileira conquista um título de duplas de um torneio WTA no Brasil. O feito anterior foi alcançado por Niege Dias e Patricia Medrado no Guarujá.

Após o título, Stefani, destacou o fato de disputar a decisão contra duas amigas, com as quais já compartilhou momentos especiais na carreira: “São duas das minhas melhores amigas aqui. Lau [Laura Pigossi], é muito duro estar do lado contrário, depois de tudo que passamos juntas. Depois de Tóquio, muita coisa aconteceu em simples e duplas no tênis feminino do Brasil”.

Mas ela também celebrou a parceria com Timea Babos, afirmando que, com esta conquista, a húngara se tornou um pouco brasileira: “O Brasil também é sua casa agora!”.

Queda de Bia Haddad

Já a final da chave de simples será disputada no próximo domingo (14), a partir das 15h (horário de Brasília. E as candidatas ao título são a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de apenas 19 anos, e a indonésia Janice Tjen, de 23 anos. As duas tenistas tem em comum o fato de disputarem pela primeira vez em suas carreiras uma final de torneio da WTA.

Quem frustrou a expectativa da torcida foi a brasileira Beatriz Haddad Maia, que na última sexta-feira (12) parou diante da mexicana Renata Zarazua em partida válida pelas quartas de final da competição. A mexicana ficou fora da decisão da competição após ser derrotada neste sábado pela francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Relacionadas
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Bia Haddad vence confronto brasileiro nas oitavas do SP Open
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas
São Paulo (SP), 09/09/2025 - Tenista brasileira Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Tênis: Beatriz Haddad estreia com vitória no SP Open
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis SP Open WTA Luisa Stefani duplas Timea Babos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Luisa Stefani, Timea Babos, SP Open, tênis
Esportes Luisa Stefani e Timea Babos conquistam título de duplas no SP Open
sab, 13/09/2025 - 18:59
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
sab, 13/09/2025 - 18:21
Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
Direitos Humanos Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado
sab, 13/09/2025 - 17:01
Brasília (DF), 09/09/2025 - Márcia Lopes, ministra das Mulheres, participa do programa Viva Maria. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Cultura Programa de rádio Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres
sab, 13/09/2025 - 16:52
São Paulo - 13/09/2025 - Capital paulista recebe a 2ª edição do Orgulho Nerd SP: o festival que celebra a cultura geek e todas as suas vertentes. Foto: Agência SP
Cultura 2ª edição do Orgulho Nerd SP reúne cultura pop, música e games
sab, 13/09/2025 - 16:40
São Paulo (SP), 12/09/2025 - A TV Brasil exibe neste domingo (14), às 10h, todas as emoções do jogo de volta da grande final da Série A1 entre Corinthians e Cruzeiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e definirá a equipe campeã da temporada 2025.. Foto: TV Brasil
Esportes TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino
sab, 13/09/2025 - 16:30
Ver mais seta para baixo