Esportes

Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

A brasileira foi a melhor na decisão da classe RP3
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 20:02
Marina Dias, paraescalada
A brasileira Marina Dias conquistou, nesta quinta-feira (25), o bicampeonato da classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência) do Mundial de escalada paralímpica, que foi disputado em Seul (Coreia do Sul).

Na grande decisão, a paulista defendeu seu título ao alcançar a agarra 45, o suficiente para garantir o ouro. A americana Nat Vorel ficou com a prata (agarra 41), enquanto a japonesa Momoko Yoshida completou o pódio com o bronze, alcançando 38+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 38 e inicia o movimento para a próxima).

“Esse bicampeonato era o meu objetivo desde o ano passado. Desde o título de 2023, não venci mais competições internacionais, mas me dediquei muito para chegar até aqui. Esse resultado é consequência do trabalho feito junto com minha equipe técnica, a quem agradeço muito”, declarou Marina.

Com o ouro da atleta paulista, o Brasil encerrou a competição com duas medalhas. A outra conquista foi a prata do paranaense Eduardo Schaus na classe AU2.

Eduardo Schaus, Mundial de escalada paralímpica
Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica
revezamento 4x100 metros livre 49 pontos, mundial de natação paralímpica
Com direito a recorde mundial, Brasil brilha no Mundial de natação
Carl Lewis, expo cob
COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
