logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mundial de atletismo: Brasil garante mais 14 pódios em Nova Déli

Destaques foram os ouros de Ricardo Mendonça e Yeltsin Jacques
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 19:48
Rio de Janeiro
JULIO CESAR AGRIPINO DOS SANTOS, YELTSIN FRANCISCO ORTEGA, mundial de atletismo
© Cris Mattos/CPB/Direitos Reservados

Com direito a três ouros, o Brasil somou, nesta terça-feira (30), mais 14 medalhas no Mundial de atletismo em Nova Déli (Índia). Com isso, a delegação brasileira permanece na liderança do quadro de medalhas da competição, com o total de 27 pódios (sete ouros, 14 pratas e seis bronzes).

Os destaques desta terça foram as primeiras colocações de Ricardo Mendonça e de Yeltsin Jacques. Com o tempo de 22s77, o fluminense Ricardo Mendonça foi o primeiro colocado nos 200 metros T37 (paralisados cerebrais). Na mesma prova, a prata ficou com o maranhense Bartolomeu Chaves.

Outra dobradinha do Brasil nesta terça saiu na prova dos 1.500 metros T11 (deficiência visual), com o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques vencendo a disputa em 4min02s02 e o paulista Júlio César Agripino garantindo a prata.

O terceiro ouro brasileiro na Índia veio com Claudiney Batista na prova do lançamento de disco F56.

Outras pratas da delegação brasileira foram garantidas pela maranhense Rayane Soares, na prova dos 200 metros T13 (deficiência visual), e pelo fluminense João Matos Cunha, nos 100 metros T72 (petra).

Além disso, o Brasil somou mais quatro bronzes: no lançamento de dardo F44 (deficiência nos membros inferiores), com o catarinense Edenilson Floriani, no lançamento de dardo F44 (deficiência nos membros inferiores), com a paulista Giovanna Boscolo, nos 100 metros T13 (deficiência visual), com o sul-mato-grossense Fabrício Ferreir, e nos 100 metros T36 (paralisados cerebrais), com a paulista Verônica Hipólito.

Relacionadas
Brasília (DF), 28/09/2025 – Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico Foto: Cris Mattos/CPB
Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico
Brasília (DF), 27/09/2025 – Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouros. Foto: Cris Mattos/CPB
Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro
Brasília (DF), 27/09/2025 – Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de natação paralímpica em 6º Foto: Marcello Zambrana/CPB
Com mais 3 medalhas, Brasil fecha Mundial de Natação Paralímpica
Edição:
Fábio Lisboa
esportes atletismo Mundial paradesporto CPB Ricardo Mendonça Yeltsin Jacques
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, 02/02/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Lula discute pautas do governo em encontro com Motta e Alcolumbre
ter, 30/09/2025 - 20:49
Brasília (DF) 30/09/2025 A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participam de plenária da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) de Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres
ter, 30/09/2025 - 20:36
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Saúde Polícia detém 2 pessoas e fecha fábrica de bebidas em Americana, em SP
ter, 30/09/2025 - 20:31
Prédio, Congresso Nacional
Política Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública
ter, 30/09/2025 - 20:17
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Milei autoriza entrada de militares dos EUA na Argentina
ter, 30/09/2025 - 20:02
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
ter, 30/09/2025 - 19:54
Ver mais seta para baixo