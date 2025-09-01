logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Nottingham Forest anuncia a contratação do lateral Cuiabano

Jogador encontra ex-companheiros do Botafogo no time inglês
Martyn Herman
Publicado em 01/09/2025 - 19:45
Londres (Inglaterra)
cuiabano, botafogo
© REUTERS/Carla Carniel/Direitos reservados
Reuters

O Nottingham Forest (Inglaterra) concluiu nesta segunda-feira (1) a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, do Botafogo, em um contrato de quatro anos, confirmou o clube da Premier League.

O lateral-esquerdo de 22 anos participou de todos os quatro jogos do Botafogo na recente Copa do Mundo de Clubes e fez um total de 60 partidas pelo Alvinegro de General Severiano.

Ele se junta a três ex-companheiros do Botafogo, o atacante Igor Jesus, o zagueiro Jair Cunha e o goleiro John Victor no City Ground, que também assinaram contrato neste verão europeu.

“Este verão tem sido para garantir que tenhamos qualidade e profundidade em todas as posições, ao mesmo tempo em que identificamos jovens jogadores talentosos de todo o mundo que podem desempenhar um papel crucial em nosso desenvolvimento a longo prazo como clube”, disse o diretor de futebol do Forest, Ross Wilson, ao site do clube.

“Observado por muitos clubes, Cuiabano é um jogador empolgante com muito potencial. Com apenas 22 anos, ele já adquiriu experiência significativa para um jogador de sua idade e estamos entusiasmados com o que seu futuro reserva”.

Não foram divulgados detalhes financeiros do acordo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Antony durante final da Conference League entre Bétis e Chelsea REUTERS/Dylan Martinez
Antony assina com Bétis após acordo do clube espanhol com United
Brasil, eliminatórias, treino, seleção
Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
esportes futebol campeonato inglês Botafogo Nottingham Forest cuiabano Futebol Internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
cuiabano, botafogo
Esportes Nottingham Forest anuncia a contratação do lateral Cuiabano
seg, 01/09/2025 - 19:45
Unicamp
Educação Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro
seg, 01/09/2025 - 19:13
São Paulo (SP), 01/09/2025 - Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia e avança para leilão de concessão. Foto: MPA/Divulgação
Economia Leilão do Túnel Santos-Guarujá terá dois grupos estrangeiros
seg, 01/09/2025 - 19:09
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open
seg, 01/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso
seg, 01/09/2025 - 18:57
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé
seg, 01/09/2025 - 18:54
Ver mais seta para baixo