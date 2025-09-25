Palmeiras volta a derrotar o River e chega à semifinal da Libertadores

O Palmeiras contou com o poder de decisão dos atacantes Vitor Roque e Flaco López e arrancou uma vitória de 3 a 1 de virada sobre o River Plate (Argentina), na noite desta quarta-feira (24) no Allianz Parque, em São Paulo, para garantir a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América.

O Verdão seguiu em frente na competição porque, na partida de ida das quartas de final, na última quarta-feira (17) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, saiu com uma vitória de 2 a 1.

Agora a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira aguarda o confronto entre São Paulo e LDU (Equador), na próxima quinta-feira (25) no Morumbis, para conhecer seu próximo adversário na Libertadores. No confronto de ida os equatorianos triunfaram pelo placar de 2 a 0 na altitude de Quito.

O jogo

Havia grande expectativa em torno da atuação do Palmeiras diante de sua torcida. Porém, os primeiros minutos do jogo foram marcados por certa frustração. Isto porque o River Plate aproveitou uma desatenção da defesa do Verdão para abrir o placar com sete minutos de bola rolando. O colombiano Quinteros levantou a bola na área em cobrança de falta e Salas subiu com liberdade para marcar de cabeça.

A partir daí o time argentino, que estava levando a decisão para os pênaltis com a vitória parcial, passou a picotar o jogo, por meio de faltas e muita catimba. Já o Palmeiras mostrava nervosismo diante das dificuldades para criar oportunidades de marcar.

O panorama só começou a mudar após o intervalo, quando o técnico Abel Ferreira mudou a forma de atuar de sua equipe, priorizando as jogadas pelas pontas em detrimento das trocas de passe pelo meio. E foi desta forma que o Palmeiras chegou ao empate aos 5 minutos da etapa final. Piquerez levantou na área e Vitor Roque cabeceou. O goleiro Armani defendeu parcialmente e o próprio camisa nove do Verdão bateu de primeira para marcar.

Com o placar favorável ao time brasileiro, o River foi obrigado a se arriscar mais. Encontrando mais espaços na defesa adversária, o Palmeiras conseguiu encaixar um contra-ataque perfeito aos 41 minutos com Facundo Torres. E a jogada só foi parada com falta, dentro da área, por Acuña. Pênalti e expulsão do defensor argentino. Flaco López cobrou a penalidade máxima para colocar o Verdão em vantagem.

Mas o time de Abel Ferreira queria mais, e chegou ao terceiro, já aos 48 minutos, graças ao brilho de Flaco López. O argentino recebeu bola na entrada da área, se livrou da marcação de um adversário com um drible de letra e acertou um chute forte, de esquerda, que acabou encobrindo o goleiro Armani para dar números finais ao marcador.