Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

Brasil também garante três medalhas de prata na competição
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 19:44
Rio de Janeiro
A brasileira Rebeca Lima conquistou a medalha de ouro da categoria até 60 quilos do Mundial de Boxe, disputado em Liverpool (Inglaterra), após derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2 na decisão dos juízes. Também neste domingo (14), o Brasil garantiu outras três medalhas de prata na competição.

O primeiro vice-campeonato do Brasil no evento foi conquistado por Yuri Falcão, que, na categoria até 65 quilos, foi superado na decisão pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1 na decisão dos juízes.

As outras duas medalhas de prata brasileiras no Mundial disputado em Liverpool foram alcançados por Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira, que perderam, respectivamente, para o uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos e para o uzbeque Abdumalik Khalokov na categoria até 60 quilos.

Edição:
Fábio Lisboa
