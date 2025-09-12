logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Relatório indica que calor extremo é risco para sedes da Copa do Mundo

Estudo destaca aumento das ameaças climáticas extremas
Martyn Herman
Publicado em 11/09/2025 - 21:22
Londres (Inglaterra)
Painel da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles 22/8/2025 REUTERS/David Swanson
© REUTERS/David Swanson/Direitos reservados
Reuters

A Copa do Mundo de 2026 pode ser a última da América do Norte sem uma adaptação climática urgente, de acordo com um novo estudo que destaca as ameaças climáticas extremas.

O relatório “Pitches in Peril” constatou que 10 dos 16 estádios estão em risco muito alto de sofrer condições extremas de estresse por calor.

Até 2050, quase 90% dos estádios-sede da América do Norte precisarão de adaptação ao calor extremo, enquanto um terço enfrentará uma demanda de água igual ou superior à oferta.

O relatório também destacou os riscos para as sedes da Copa do Mundo de 2030 e 2034 e examinou o impacto de um clima mais quente nos campos de futebol de base que já foram usados por 18 jogadores icônicos.

“Como alguém da Espanha, não posso ignorar a crise climática”, disse o vencedor da Copa do Mundo da Espanha Juan Mata, referindo-se às inundações devastadoras de Valência no ano passado.

“O futebol sempre uniu as pessoas, mas agora também é um lembrete do que podemos perder”.

A Copa do Mundo de Clubes deste ano nos EUA ofereceu uma prévia preocupante, com condições descritas como impossíveis pelos jogadores.

O torneio foi marcado por calor extremo e tempestades que forçaram a Fifa, órgão dirigente do futebol mundial, a adaptar os protocolos, acrescentando intervalos para resfriamento e água, bancos com sombra e ventiladores de ar.

De acordo com o relatório, 14 dos 16 estádios da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México excederam os limites de segurança em 2025 para pelo menos três grandes riscos climáticos: calor extremo, chuvas que impedem partidas e inundações.

Treze deles já apresentam pelo menos um dia por verão que excede o limite da Fifa para pausas para bebidas de 32°C Wet-Bulb Globe Temperature (WGBT) - um índice internacionalmente reconhecido usado para medir o estresse térmico humano sob luz solar direta.

As temperaturas em Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami e Monterrey ultrapassaram essa marca por dois meses ou mais.

“À medida que avançamos na década, os riscos continuarão aumentando, a menos que tomemos medidas drásticas, como transferir as competições para os meses de inverno ou para regiões mais frias”, disse Piers Forster, diretor do Priestley Centre for Climate Futures, em Leeds.

O relatório de 96 páginas pede que o mundo do futebol se comprometa com a meta de emissões líquidas zero até 2040 e publique planos de descarbonização confiáveis, além de solicitar que os organizadores de torneios criem fundos de adaptação.

O relatório também afirma que 91% dos 3.600 torcedores entrevistados nas três sedes querem que a Copa do Mundo de 2026 seja um modelo de sustentabilidade.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
fluminense, bahia, copa do brasil
Fluminense derrota Bahia por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil
troféu, copa sul-americana
Conmebol anuncia mudança da sede da final da Copa Sul-Americana
2025.09.10 - Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 - Museu Nacional da República - Acendimento da Pira. Embaixadores dos Jogos da Juventude. Foto: Abelardo Mendes Jr/COB @abelardomendesjr
Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira
esportes futebol Copa do Mundo mudanças climáticas Calor Extremo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/04/2025 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, durante declaração à imprensa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
qui, 11/09/2025 - 22:21
Brasília (DF) 10/09/2025 - O Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, chega na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
qui, 11/09/2025 - 22:05
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
qui, 11/09/2025 - 22:05
Solenidade de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem
Justiça STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem na Câmara
qui, 11/09/2025 - 21:50
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Aposta de Teresópolis (RJ) fatura prêmio de R$ 53,9 milhões da Mega
qui, 11/09/2025 - 21:33
Painel da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles 22/8/2025 REUTERS/David Swanson
Esportes Relatório indica que calor extremo é risco para sedes da Copa do Mundo
qui, 11/09/2025 - 21:22
Ver mais seta para baixo