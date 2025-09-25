São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina

O São Paulo venceu o clássico com o Corinthians por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (24) no estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina.

As Soberanas abriram o placar aos 42 minutos do primeiro tempo graças a um golaço de falta da meia Camilinha. Porém, as Brabas do Timão precisaram de apenas cinco minutos para deixar tudo igual, com toque de primeira de Vic Albuquerque.

Após o intervalo o São Paulo marcou em outras oportunidades, com Carol Gil e Isa Guimarães, para garantir o triunfo final e a classificação.

Bahia segue avante

Outra equipe a avançar na competição foi o Bahia, que, jogando em Bragança Paulista, superou o Bragantino por 3 a 1 na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.