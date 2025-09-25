logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina

Bahia derrota Bragantino por 3 a 1 na disputa de pênaltis
Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 21:15
Rio de Janeiro
são paulo, corinthians, copa do brasil feminina
© Rubens Chiri/São Paulo FC/Direitos Reservados

O São Paulo venceu o clássico com o Corinthians por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (24) no estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina.

As Soberanas abriram o placar aos 42 minutos do primeiro tempo graças a um golaço de falta da meia Camilinha. Porém, as Brabas do Timão precisaram de apenas cinco minutos para deixar tudo igual, com toque de primeira de Vic Albuquerque.

Após o intervalo o São Paulo marcou em outras oportunidades, com Carol Gil e Isa Guimarães, para garantir o triunfo final e a classificação.

Bahia segue avante

Outra equipe a avançar na competição foi o Bahia, que, jogando em Bragança Paulista, superou o Bragantino por 3 a 1 na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Relacionadas
bahia, bragantino, copa do brasil feminina
Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Maria Carolina Santiago, Mundial Paralímpico de Natação
Brasil conquista mais quatro ouros e três pratas no Mundial de natação
Eduardo Schaus, Mundial de escalada paralímpica
Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino São Paulo corintians Bahia Bragantino Copa do Brasil Feminina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso
qua, 24/09/2025 - 21:16
são paulo, corinthians, copa do brasil feminina
Esportes São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina
qua, 24/09/2025 - 21:15
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro
qua, 24/09/2025 - 21:08
Brasília (DF), 24/09/2025 Senado durante sessão plenária que votou a medida provisória (MP 1.301/2025) que cria o Programa Agora Tem Especialistas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
qua, 24/09/2025 - 20:58
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas
qua, 24/09/2025 - 20:37
Nova York (NY), 24/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa, na sede das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política PEC da Blindagem foi vergonha nacional, diz Lula
qua, 24/09/2025 - 20:26
Ver mais seta para baixo