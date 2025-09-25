São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina
O São Paulo venceu o clássico com o Corinthians por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (24) no estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina.
𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐔 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇾🇪#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LpR5EJbuwm— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) September 24, 2025
As Soberanas abriram o placar aos 42 minutos do primeiro tempo graças a um golaço de falta da meia Camilinha. Porém, as Brabas do Timão precisaram de apenas cinco minutos para deixar tudo igual, com toque de primeira de Vic Albuquerque.
Após o intervalo o São Paulo marcou em outras oportunidades, com Carol Gil e Isa Guimarães, para garantir o triunfo final e a classificação.
Bahia segue avante
Outra equipe a avançar na competição foi o Bahia, que, jogando em Bragança Paulista, superou o Bragantino por 3 a 1 na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.
🙌🏽 ESTAMOS NA SEMIFINAL!#MulheresDeAço fazem história novamente e avançam na Copa do Brasil Feminina. Triunfo nos pênaltis dentro da casa do adversário, o Red Bull Bragantino, por 3 a 0 e show da goleira Yanne. No tempo normal, 1 a 1 e gol da atacante Cassia. Nosso adversário… pic.twitter.com/AzEy7zxerK— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 24, 2025