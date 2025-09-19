logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Segundo Festival Paralímpico do ano quer reunir mais de 20 mil jovens

Primeira edição, em junho, concentrou 27 mil crianças e adolescentes
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2025 - 17:42
São Paulo
São Paulo (SP), 07/12/2024 - Festival Paralímpico Loterias Caixa no CT Paralímpico. Foto: Léo Barrilaril/CPB
© Leo Barrilari/CPB

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) espera reunir mais de 20 mil pessoas com idades entre sete e 23 anos na segunda edição do Festival Paralímpico em 2025. O evento, com o nome Festival Loterias Caixa, será realizado neste sábado (20), das 9h às 11h30 (horário de Brasília), em 105 locais de 26 estados do país e do Distrito Federal, com atividades de vivência no esporte adaptado.

As inscrições ainda estão abertas para as atividades no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo. Elas são gratuitas e podem ser até 23h59 desta sexta-feira (19) por meio de um formulário digital. Nas outras 104 sedes, o cadastro ocorreu em horário comercial, diretamente nos locais.

Cada núcleo apresentará várias modalidades, utilizando equipamentos adaptados. No CT Paralímpico, por exemplo, os esportes que poderão ser praticados são atletismo, badminton e vôlei sentado. A estrutura costuma receber a preparação dos principais atletas paralímpicos do país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o CPB, crianças, jovens e adultos que atendam a faixa etária do Festival também podem participar, com inscrições limitadas a 20% do público total. O evento antecede o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no domingo (21), e o Dia do Atleta Paralímpico, comemorado na próxima segunda-feira (22).

"O objetivo do Festival é provocar a criança a fazer atividade física. Então, quanto mais crianças nós atingirmos, melhor", disse Ramon Pereira, diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, à página oficial do Comitê.

São Paulo (SP), 07/12/2024 - Festival Paralímpico Loterias Caixa no CT Paralímpico. Foto: Léo Barrilaril/CPB
São Paulo (SP), 07/12/2024 - Festival Paralímpico Loterias Caixa no CT Paralímpico. Foto: Léo Barrilaril/CPB - Leo Barrilari/CPB

O Festival Paralímpico ocorre desde 2018. De 2023 para cá, passou a ter duas edições anuais. A primeira deste ano foi em junho, em 125 cidades do país. Na ocasião, o CT Paralímpico deu lugar, como representante da capital paulista, a nove unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e uma da Rede Lucy Montoro. O evento reuniu mais de 27 mil inscritos, um recorde desde a criação.

Relacionadas
Festival Paralímpico deve reunir 18 mil participantes em todo o país. Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB
Festival Paralímpico oferece vivência esportiva a crianças
Edição:
Aécio Amado
Festival Paralímpico Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
campeonato de pesca
Esportes Comitê mira expansão sustentável da pesca amadora e esportiva no país
sex, 19/09/2025 - 18:00
São Paulo (SP), 07/12/2024 - Festival Paralímpico Loterias Caixa no CT Paralímpico. Foto: Léo Barrilaril/CPB
Esportes Segundo Festival Paralímpico do ano quer reunir mais de 20 mil jovens
sex, 19/09/2025 - 17:42
06/8/2025 - Hugo Motta preside sessão plenária após obstrução do plenário da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição
Política Corregedor da Câmara pede suspensão de 3 deputados envolvidos em motim
sex, 19/09/2025 - 17:31
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política Delegados da PF alertam sobre riscos da PEC da Blindagem
sex, 19/09/2025 - 17:08
Brasília (DF), 19/08/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participam de café da manhã com jornalistas, para falar sobre medidas a serem tomadas sobre cursos de Medicina mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo MEC. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde 35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
sex, 19/09/2025 - 16:53
Rio de Janeiro (RJ), 18/09/2025 - Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 para cima do Estudiantes, da Argentina, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Esportes Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
sex, 19/09/2025 - 16:51
Ver mais seta para baixo